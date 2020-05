Anche Kate Middleton e Meghan Markle nel libro scandalo Kensington Palace

Un nuovo libro svelerà i presunti veri motivi del litigio tra Kate Middleton e Meghan Markle. Il biografo Tom Quinn svelerà questo e altri segreti della corona inglese nel libro Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary to Meghan Markle. La biografia, come anticipa il titolo, coprirà un lunghissimo arco temporale, dalla Regina Mary, nonna della Regina Elisabetta, a Meghan Markle. Lei e la cognata le protagoniste più attese del libro, in uscita il 14 maggio.

Tom Quinn ha fatto un lavoro immenso, anticipa la stampa inglese, ripercorrendo i maggiori segreti e scandali della Corona inglese, da inizi ‘900 a oggi. Per molti però la parte più interessante è quella moderna, che parte con Lady Diana e Sarah Ferguson. Tom Quinn ha intervistato servitù, assistenti e collaboratori di Buckingham Palace, per sapere le indiscrezioni che neanche i giornali hanno mai pubblicato.

Pare che i difficili e sempre tesi rapporti di rivalità tra Kate Middleton e Meghan Markle siano esplosi dopo un gesto della Duchessa di Sussex. Meghan, sempre a detta del libro, avrebbe strillato contro un membro dello staff di Kate, facendo perdere la pazienza alla Duchessa di Cambridge. Sarà verò? Il libro è ricco di piccoli pettegolezzi e dicerie, come quando pare Lady Diana sia stata sorpresa a prendere il sole senza veli sul tetto di Kensington Palace.

O ancora i tanti gossip sull’infedeltà della Principessa Margaret, e la sua opera di distruzione di alcune sale del Palazzo per rimodernarle a suo gusto.

Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary to Meghan Markle uscirà il 14 maggio, e i media inglesi sono già pronti a spolparlo per rivelare in prima pagina scandali inediti o presunti tali.