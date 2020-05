Principi William e Harry: pace fatta tra i fratelli?

I Principi William e Harry pare abbiano fatto pace, secondo le ultime indiscrezioni dei giornali inglesi. Dopo un lungo periodo di tensioni e la scissione avvenuta con la Megxit, pare che i due siano tornati a parlare durante la quarantena. Complice forse il Principe Carlo, colpito da Coronavirus a aprile.

Secondo i media William e Harry avrebbero fatto pace, via telefono. I contatti tra i due fratelli sarebbero aumentati da quando il più piccolo si è trasferito a Los Angeles. Secondo i bene informati, lo spavento per la malattia del padre li avrebbe riavvicinati. Orfani di mamma Lady Diana, i due Principi si sarebbero stretti, almeno virtualmente, intorno a papà Carlo, oggi guarito dal Coronavirus.

Il rapporto burrascoso tra i due fratelli, fatto di alti e bassi, era apparso sereno fino all’arrivo in famiglia di Meghan Markle, non certo simpatica a William. Eppure, amici e confidenti di Lady Diana, raccontano che tra i due il rapporto non era mai stato semplice. Era stata infatti Kate Middleton a unirli, e il trio era diventato in poco tempo molto popolare. Poi l’amore tra Harry e Meghan, e la decisione del Principe di costruire la sua famiglia li aveva nuovamente portati su due fronti diversi.

William non accettava la Markle in famiglia e il rapporto è peggiorato fino alla Megxit, la decisione di lasciare la famiglia reale, e il trasferimento negli Stati Uniti.

Ora finalmente uno spiraglio pare si sia aperto. Qualcuno sostiene anche che in occasione del primo compleanno di Archie, lo scorso 6 maggio, George, Charlotte e Louis abbiano fatto gli auguri via Zoom al cuginetto.

L’esperta reale Katie Nicholl afferma che il virus abbia costretto i due fratelli a riavere un rapporto e rivalutare molte cose. “Il fatto che il principe Carlo non sia stato bene li ha costretti a prendere il telefono in mano e a tornare in contatto. C’è un senso di sollievo da entrambe le parti sicuramente.“