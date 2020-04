Principessa Beatrice: cancellate le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi per l'emergenza Coronavirus

La Principessa Beatrice di York ha deciso di cancellare le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi per l’emergenza Coronavirus. Gli sposi non hanno fissato una nuova data, affermando che per il momento delicato che si sta vivendo preferiscono per ora non riorganizzarlo. Le nozze reali di Beatrice e Edo erano fissate per il 29 maggio prossimo. Un matrimonio nato sotto una cattiva stella, dato che questo è l’ennesimo ritardo e imprevisto per la coppia.

Qualcuno parlava di una cerimonia più piccola, solo con i testimoni, magari in una location diversa dalla cappella reale di St James Palace. Invece un portavoce della coppia parla di priorità diverse per la Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, data la pandemia di Coronavirus che sta attanagliando anche il Regno Unito.

“Non ci sono programmi di cambiare location o tenere più avanti un matrimonio più in grande. Beatrice e Edoardo in questo momento non stanno pensando proprio al loro matrimonio. Verrà il momento per riorganizzare il tutto, ma non è certamente questo.”

Il portavoce della coppia quindi smentisce categoricamente la possibilità di un breve rito civile o di un matrimonio in estate. Secondo i bene informati potrebbe essere posticipato addirittura al 2021. Insomma le nozze della Principessa Beatrice sono state travolte da una serie di sfortunati eventi. Lo scandalo giudiziario del Principe Andrea, vari cambi di data, il no alla location prescelta e la decisione della tv inglese di non trasmettere la cerimonia. Già nelle scorse settimane da Palazzo era arrivata la notizia della cancellazione del banchetto nuziale, previsto nei giardini di Buckingham Palace.