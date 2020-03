Principessa Beatrice: cancellato il banchetto di nozze per il Coronavirus

La Principessa Beatrice ha cancellato il banchetto di nozze a causa del Coronavirus. La figlia maggiore del Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha scelto di ridimensionare il suo matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi. La Principessa di York e l’imprenditore italiano convoleranno a nozze il prossimo 29 maggio. Sempre che la data non venga definitivamente posticipata. Da Palazzo per ora solo l’ufficialità sul banchetto.

Infatti il pranzo nuziale si sarebbe dovuto tenere nei giardini di Buckingham Palace. Una concessione della Regina Elisabetta dopo il no per il Castello di Windsor. Infatti, già a causa dello scandalo sessuale che ha travolto il Principe Andrea, le nozze sarebbero state sottotono. Niente diretta tv e soli 150 invitati. Un matrimonio nato sotto una cattiva stella, nell’anno nero dei Windsor.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo resteranno in isolamento fino a Pasqua. Al momento la funzione religiosa rimane confermata, anche se con uno stretto numero di invitati. Infatti molti amici e parenti dello sposo, Edoardo Mapelli Mozzi, non potranno viaggiare per parteciparvi. Molti di loro provenendo proprio dall’Italia.

Le nozze verranno riorganizzate, perché, come si legge nel comunicato ufficiale, la Principessa Beatrice e il signor Mapelli Mozzi sono consci delle esigenze legate alle circostanze attuali. Nei giorni scorsi Edo aveva anche lanciato una intelligente proposta per gli over 70. L’imprenditore ha chiesto ai supermercati inglesi di permettere agli anziani di entrare per primi nei negozi. In questo modo possono trovare un ambiente più igienico e scaffali più riforniti. L’idea è già in voga in questo momento d’emergenza in altri paesi d’Europa, come la Finlandia. Il banchetto di nozze della Principessa Beatrice si aggiunge alla lunga lista di eventi della Royal Family cancellati a causa del Coronavirus.