Principessa Beatrice: il padre di Edoardo Mapelli Mozzi non l’ha ancora conosciuta

La Principessa Beatrice di York convolerà a nozze il prossimo 29 maggio con Edoardo Mapelli Mozzi, ma il padre dello sposo non l’ha ancora conosciuta. Il Conte Alessandro Mapelli Mozzi, per tutti Alex, ha raccontato al Mail on Sunday di essere molto contento di queste nozze, e di essere convinto che gli sposi siano fatti l’una per l’altro. Rivela però di non aver mai incontrato di persona Beatrice.

Contrasti tra padre e figlio? No, tuttaltro! Sono molto uniti, ma non si vedono spesso, a causa, dice Alex, del lavoro di suo figlio. “Si conoscono da anni, e stanno insieme da due, sono convinti che siano fatti l’uno per l’altra” esordisce il padre dello sposo.

“Ma non vedo Edo molto spesso. Anzi, non ci vediamo addirittura dallo scorso autunno“. Una rivelazione inaspettata, specie perché Alex non ha mai incontrato Beatrice. Le nozze saranno il prossimo 29 maggio nella cappella reale di St James’s Palace.

“L’ultima volta che ho visto mio figlio Edo è stata lo scorso autunno, poco prima dell’annuncio del fidanzamento ufficiale. Viaggia molto ed è impegnato con il suo lavoro. Ancora non conosco Beatrice di persona, e non so quando potrò incontrarla. Non vedo l’ora che arrivi il giorno del matrimonio“.

Alessandro Mapelli Mozzi aveva di recente svelato anche un altro fatto interessante. La Principessa Beatrice con le nozze diventerà una contessa e nobildonna italiana, e la coppia erediterà la villa in Lombardia, dove vive Alex.

Le due famiglie in realtà si conoscono da molto tempo. Infatti Alessandro è un ex sciatore professionista, Alessandro,e ha rappresentanto il Regno Unito alle Olimpiadi d’Inverno nel 1972. Nei primi anni ’80 era solito sciare a Verbier, in Svizzera, con Sarah Ferguson, mamma della Principessa Beatrice. Un destino segnato da tempo si potrebbe dire, che vedrà a breve il suo coronamento.