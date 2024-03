Come altre caratteristiche del viso, le nostre labbra sono suscettibili ai cambiamenti legati all’età. Ma, fortunatamente per noi, i migliori rossetti per la pelle matura possono aiutare a mitigare gli effetti indesiderati. I rossetti per la pelle matura sono formulati con ingredienti idratanti che si applicano senza intoppi e non si stabiliscono nelle linee sottili sulle labbra, contrastando così gli effetti dell’invecchiamento.

Rossetto per labbra mature: come sceglierlo

Rossetti contenenti ingredienti come l’acido ialuronico, il burro di karité e il burro di cacao idratano e ammorbidiscono le labbra, mentre le formule opache possono evidenziare le linee sottili. In particolare,

L’ acido ialuronico , grazie alla sua capacità di trattenere l’umidità, può aiutare a ridurre l’aspetto delle rughe e delle linee sottili, conferendo alla pelle un aspetto più rimpolpato e giovane. Ha proprietà antiossidanti che possono aiutare a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo così a mantenere la pelle sana e luminosa.

Il burro di karité è ricco di acidi grassi e vitamine che aiutano a idratare e nutrire la pelle in profondità, contribuendo a mantenere la pelle morbida e liscia. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, può aiutare a lenire la pelle irritata e sensibile, riducendo rossore e arrossamenti. Forma uno strato protettivo sulla pelle che aiuta a proteggerla dagli agenti esterni dannosi come il vento, il freddo e i raggi UV.

Il burro di cacao è ricco di sostanze nutrienti come acidi grassi e antiossidanti che aiutano a idratare e nutrire la pelle in profondità, mantenendola morbida e elastica. Grazie alla sua consistenza ricca e cremosa, il burro di cacao si scioglie facilmente sulla pelle, creando uno strato protettivo che aiuta a sigillare l'umidità e a prevenire la secchezza. Il burro di cacao contiene sostanze come gli antiossidanti che possono aiutare a ridurre l'aspetto di cicatrici, macchie scure e altre imperfezioni cutanee, promuovendo così una pelle più uniforme e luminosa.

Per quanto riguarda l’applicazione, inizia con un primer per labbra trasparente per preparare l’area, quindi usa una matita per labbra leggermente più scura del tuo colore naturale per sovrastare leggermente le labbra. Riempile con il rossetto e metti una tonalità più chiara al centro per evidenziare. Scegliendo i giusti rossetti per la pelle matura, puoi ottenere labbra idratate, levigate e dall’aspetto giovane, evidenziando così la tua bellezza senza tempo. Ora vediamo quali rossetti usare.

Chanel Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Colour

Questo rossetto ha una finitura lucida che non esacerba la secchezza. Ricco di un trio di cere a base vegetale (mimosa, jojoba e girasole), mantiene le tue labbra idratate e confortevoli in ogni fase del percorso.

Matte & Satin Lipstick di Anastasia Beverly Hills

Il rossetto satinato di Anastasia Beverly Hills distribuisce il colore in modo uniforme per un’applicazione immacolata ogni volta. Offre più pigmento senza correre il rischio di piumare, rendendolo perfetto per le donne anziane.

Clinique Almost Lipstick

L’Almost Lipstick di Clinique è noto anche come la versione del marchio di un balsamo per le labbra colorato. Offre una copertura pura e una formula ricca di emollienti come olio di ricino, cera di candelilla e vitamina E.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Lip Blur

L’innovativo Airbrush Flawless Lip Blur di Charlotte Tilbury ha una texture glide-on che leviga le labbra e sfuma le linee per una finitura aerografata. È incorniciato con acido ialuronico per mantenere le labbra idratate fino a 24 ore.