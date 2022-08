Raffaella Fico di nuovo single: "Ho lasciato io Piero"

Raffaella Fico è tornata di nuovo single. La storia d’amore con Piero Neri, 45enne imprenditore di Livorno, erede di un’impresa mercantile, si è infatti conclusa come ha annunciato lei stessa ai suoi follower su Instagram in una sessione di domande & risposte che spesso i Vip organizzano per tenere i contatti con i rispettivi fan.

La novità è stata accolta inaspettatamente da chi segue l’ex concorrente del Grande Fratello sui social. Solo fino a qualche mese fa, infatti, lei aveva parlato in modo più che positivo del fidanzato, sottolineando quanto fosse forte la passione tra loro.

“A dire il vero l’ho lasciato… Non sono più fidanzata”, sono state le sue parole a chi le chiedeva come andasse la sua vita sentimentale.

La bella napoletana non ha voluto però rivelare quali siano le motivazioni che hanno portato alla fine di questa storia d’amore, ma non ha nascosto quanto prendere questa decisione la stia comunque facendo soffrire: “Lasciamo stare… Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione” – ha detto ancora lei.

I due sembravano davvero felicissimi, come confermavano i mazzi di fiori che lui le aveva fatto pervenire e l’anello che lei aveva mostrato in una puntata del reality.

Ora lei preferisce godersi la sua bambina, Pia, che oggi ha nove anni e frutto della sua passata relazione con Mario Balotelli. Ora i rapporti tra i due sono finalmente tornati sereni dopo la lunga battaglia legale in cui il calciatore era arrivato anche a dubitare che la bambina fosse sua. “Sono appagata, ho una bambina stupenda che è il senso della mia vita” – ha concluso.