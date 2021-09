Anche Raffaella Fico, come la sua prossima coinquilina Francesca Cipriani, è pronta a tornare al Grande Fratello. Questa volta come vip. Il celebre reality condotto da Alfonso Signorini – affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste – arriva su Canale 5 lunedì 13 settembre in prima serata.

Nata a Cercola, in provincia di Napoli nel 1988, Raffaella Fico ha iniziato a partecipare a diversi concorsi di bellezza fin da giovanissima, vincendo il titolo di Miss Grand Prix nel 2007.

Da lì, il successo non è tardato ad arrivare grazie alla partecipazione al Grande Fratello, nel 2008, dove pur venendo eliminata è riuscita a farsi notare dal grande pubblico. Un vero e proprio lancio nel mondo dello spettacolo che, negli anni a venire, l’ha portata a lavorare a diversi programmi in veste di valletta o di conduttrice, prendendo anche parte ad alcune sitcom.

Nel 2011 è approdata come concorrente all’Isola dei Famosi, proseguendo poi la carriera prendendo parte a diversi programmi nello stesso ruolo. Raffaella ha avuto molte relazioni importanti nel corso degli anni. È stata infatti con Gianluca Tozzi (figlio di Umberto Tozzi), con Cristiano Ronaldo e con altri personaggi più o meno noti. La storia più seria è stata quella con il calciatore Mario Balotelli, dalla quale ha avuto una figlia, Pia.

La storia tra i due è stata però molto difficile e resa ancora più complessa dalle liti avute per il riconoscimento della piccola. Un caso che è stato per diverso tempo al centro del gossip e che ha portato Balotelli, alla fine, a riconoscere la bambina. I due, oggi sembrano essere in buoni rapporti. Raffaella, dopo una relazione conclusasi di recente, sembra sia tornata single. Sul suo imminente ingresso nella casa ha dichiarato in un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv: “Torno al Grande Fratello per mettermi in gioco. Oggi vivo a Napoli con mia figlia Pia e sono una donna più matura”.