Clizia Incorvaia è tornata a parlare del proprio corpo su Instagram. A quasi due anni dalla nascita del piccolo Gabriele, avuto dal compagno Paolo Ciavarro, l’influencer ha infatti deciso di intraprendere un percorso di allenamento per tornare a sentirsi bene con se stessa.

“Il nostro corpo è la nostra casa ed è bellissimo sentirsi a proprio agio nella propria pelle”, ha esordito Clizia Incorvaia in un lungo post, accompagnato da alcuni suoi scatti. “Può accadere che dopo la gravidanza una donna non si riconosca più moltissimo ma è naturale. Come però è naturale dopo un po’ di tempo aver voglia di indossare i vecchi abiti. Mi è venuto il desiderio di indossare la taglia di un tempo per sentirmi più sicura e femminile”, ha quindi aggiunto.

“Fermo restando che la perfezione non esiste, sentirsi a proprio AGIO è già un traguardo meraviglioso. Grazie a due donne speciali che mi hanno accompagnato in questo mio percorso di ‘riappropriazione del proprio corpo’”, ha poi concluso, prima di menzionare le due specialiste che l’hanno seguita.

Moltissimi i commenti di approvazione dei follower, tra i quali troviamo quelli di Pamela Prati e di Rita Rusic, che lasciano delle emoticon delle fiammelle. Altri, invece, scrivono messaggi come: “L’ importante è sentirsi bene con il proprio corpo, e i tuoi messaggi positivi sono speciali come te. Sei bellissima Cli”, oppure: “Sentirsi sicure, sentirsi a proprio agio nella propria pelle, questo è ciò che ci rende davvero belle!!!”.