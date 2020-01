Rihanna a New York con Drake : ritorno di fiamma?

Rihanna è single solo da pochi giorni, ma pare sia tornata tra le braccia di un suo ex, Drake, con il quale ha trascorso un weekend a New York. Il gossip non si ferma dopo che la cantante di Umbrella e l’imprenditore saudita Hassan Jameel hanno rotto, dopo tre anni insieme.

Rihanna, in una recente intervista aveva parlato del suo sogno di sposare l’uomo giusto e della sua voglia di maternità. Pur non svelando mai il nome del suo compagno, dal 2017 RiRi aveva fatto coppia fissa con Jameel. Secondo US Weekly la coppia si è detta addio consensualmente, senza rancori, per scelte di vita differenti.

Così pochi giorni dopo la cantante era stata avvistata nel backstage di un evento benefico con uno dei suoi ex, Asap Rocky. I due avevano avuto un brevissimo flirt e sono rimasti amici, tanto da partecipare spesso insieme a serate e party. Il gossip però non ha avuto il tempo di consolidarsi.

Questo weekend Rihanna è stata avvistata a New York con un altro ex ancora: il rapper Drake. I due si sono frequentati a più riprese dal 2010 al 2016, in alcuni momenti solo come amici. E ora cosa sono diventati?

Rihanna nel 2018 aveva dichiarato di non odiare Drake, ma neanche di provare più alcun sentimento, neanche di amicizia per lui. Eppure i due sono stati avvistati insieme proprio ad un concerto del colletivo hip-hop Asap Mob, del quale fa parte anche Asap Rocky.

Rihanna, due ex, due amici, due possibili ritorni di fiamma. La cantante si sta circondando di vecchi amici dopo la rottura del fidanzamento o ha le idee molto confuse? Chi la spunterà tra Drake e Asap Rocky? Non ci resta che aspettare la nuova puntata della vita di colei che sembra già la regina del gossip di questo 2020.