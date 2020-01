Rihanna è tornata single: finito l’amore con Hassan Jameel

Il 2020 inizia con una grande novità per Rihanna, appena tornata single dopo la fine dell’amore con Hassan Jameel. La notizia arriva proprio durante la promozione della sua linea Savage X Fenty dedicata a San Valentino.

Rihanna e Hassan Jameel sono stati insieme per tre anni, e la cantante progettava matrimonio e figli. Al momento il motivo dell’imprevista rottura resta ignoto. I due non avevano mai parlato pubblicamente di questa relazione, anche se l’artista non aveva nascosto la voglia di maternità, che voleva soddisfare proprio in questo 2020.

“Si, sto frequentando qualcuno. In realtà sono in una relazione esclusiva da un po’ di tempo e sta andando molto bene, sono così felice” aveva rivelato in una intervista con Anna Wintour. Rihanna non aveva mai fatto il nome di Hassan, reso pubblico solo da rari scatti dei fotografi in vacanza o al ristorante.

La cantante aveva anche detto la sua sulla costante domanda rivolta ai personaggi femminili sulla maternità: “Molte donne restano sulla difensiva. È qualcosa di personale. In fondo, si tratta del nostro corpo, il nostro tempo. E non necessariamente diventare mamma è il sogno di tutte. Però è certamente il mio“.

Secondo la rivista Us Weekly Rihanna e l’imprenditore arabo si sono lasciati consensualmente, per prendere strade differenti nel massimo rispetto. Una decisione pacifica, che non vederà conferme o smentite ufficiali, dato il massimo riserbo che la coppia ha tenuto dal 2017 ad oggi.

Proprio in questi giorni Rihanna sta promuovendo la capsule collection dedicata a San Valentino della sua linea di intimo Savage X Fenty. I giornali scandalistici non aspettano altro che scoprire chi sarà la sua prossima fiamma.