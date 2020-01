Rihanna infiamma Instagram con la linea di intimo per San Valentino

Rihanna ha infiammato Instagram condividendo i nuovi scatti della campagna promozionale di San Valentino del suo brand di intimo Savage X Fenty. La cantante ha creato una capsule collection con lo stilista Adam Selman. Le foto, che spopolano sui social, sono opera del fotografo Dennis Leupold.

“Divertente, giocosa, sexy”così Rihanna descrive questa nuova collezione a quattro mani. Savage X Fenty è da quasi due anni sul mercato, e le sue vendite sono alle stelle. Persino il colosso dell’intimo Victoria’s Secret ha subito gravi perdito dopo il lancio della linea disegnata da RiRi.

Il segreto del successo? Pensare lingerie sexy per tutte le taglie.

Testimonial d’eccezione per il suo stesso brand, gli scatti di Rihanna su Instagram hanno ottenuto centinaia di migliaia di like, un ottimo modo per lanciare la nuova collezione in tempo per San Valentino. Questa volta al suo fianco c’è lo stilista Adam Selman, una scelta fortemente voluta dalla cantante.

“Non potevo immaginare nessuno diverso da Adam per la prima collaborazione di Savage X Fenty. Adam sa creare tutto ciò che il marchio rappresenta“.

Lo stilista si è detto altrettanto fiero di questa linea di intimo: “Molte delle mie creazioni sono state influenzate e ispirate da dettagli e tessuti lingerie, quindi ho colto al volo l’occasione quando Rihanna mi ha chiesto di collaborare con Savage X Fenty. Creare pezzi sexy che ti fanno sentire bellissima: questo è un concetto che unisce il mio lavoro e il suo“.

La bellezza per tutte le donne è infatti la chiave di volta del lavoro di Rihanna. La produzione di Savage X Fenty mira ad adattarsi a tutte le donne e tutte le taglie. Negli scatti modelle curvy, donne comuni, e classiche top model si affiancano, mostrando le varie facce della magnificenza femminile.