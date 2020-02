Rihanna festeggia il compleanno con un party in Messico

La scatenatissima Rihanna non poteva che festeggiare il suo 32esimo compleanno con una festa in grande stile all’insegna della musica e del divertimento.

Per l’occasione, la popstar ha portato famiglia e amici in vacanza nella gettonata Cabo San Lucas in Messico. Una fonte del magazine E! News ha riportato tutti i particolari dei festeggiamenti che pare siano stati epici. Tutto è cominciato con una cena all’aperto: “Sia all’interno che all’esterno c’erano palloncini, fiori colorati e decorazioni in stile messicano. Avevano un lungo tavolo sistemato all’aperto e durante la cena i Mariachi hanno continuato a esibirsi“.

Gli ospiti avevano a disposizione leccornie di ogni tipo oltre a lunghe serie di shot di tequila che venivano offerte a ripetizione. L’arrivo della torta coloratissima è stato spettacolare con la festeggiata che si è esibita anche in una mini sessione di twerk prima di spegnere le candeline.

Dopo la cena, il tavolo è stato tolto per fare spazio ad una vera e propria pista da ballo dove Rihanna e i festeggiati si sono scatenati danzando e cantando: “Un grande dance party. Hanno festeggiato per tutta la notte con musica, drink, cupcake e biscotti. Lei era nel suo elemento con le persone che ama e si è divertita molto. Ha ballato e cantato tutta la notte e aveva un grande sorriso sul viso“.

Non poteva mancare accanto alla festeggiata la migliore amica Melissa Forde che le ha dedicato un dolcissimo post di auguri anche su Instagram: “Tanti auguri sorella! Ti voglio bene e sono orgogliosa di te!“.