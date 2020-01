Gwen Stefani irriconoscibile: fan preoccupati per i troppi “ritocchi”

Bufera sui social per l’aspetto di Gwen Stefani, che, secondo i fan, è apparsa con il viso congelato a causa degli eccessivi trattamenti chirurgici. La cantante ha sfilato sul red carpet dei Grammy Awards 2020 in compagnia del fidanzato Blake Shelton ma non è piaciuta ai fan, la cui critiche hanno intasato Twitter.

C’è chi ha scritto che il suo viso è fatto per il 99% di filler e per l’1% di pelle, chi ha tuonato con un ‘una volta era bella!’, e chi l’ha trovata irriconoscibile. In effetti Gwen Stefani non sembra dimostrare i suoi 50 anni ma la cantante non si è mai espressa riguardo ad eventuali correzioni estetiche, lasciando nel dubbio la maggior parte dei fan.

La cantante sembra anzi pensare a tutt’altro, e in particolare alla sua storia d’amore. A Entertainment Tonight ha recentemente dichiarato «Blake mi ha salvato la vita (…) Mi fa ridere e sorridere ed è proprio il più grande. Lo dicono tutti. Non sono solo io». In effetti Gwen appariva radiosa durante la serata dei Grammy Awards 2020 e sfoggiava ben quattro cambi d’abito, indifferente alle possibili polemiche sul suo aspetto.

Visualizza questo post su Instagram Gwen Stefani wears a Dolce&Gabbana strapless ivory fully-beaded Alta Moda mini dress entirely embellished using sea shells and micro elements from the sea as she attends the 62nd Annual GRAMMY Awards at Staples Center in Los Angeles, California. #DolceGabbana #DGAltaModa #DGCelebs #DGWomen #DGFamily #Grammys Un post condiviso da Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) in data: 27 Gen 2020 alle ore 12:33 PST

L’abbiamo vista sul red carpet con un miniabito Dolce & Gabbana senza spalline, color avorio e con perline, impreziosito da conchiglie e micro elementi marini. Poi è passata ad un secondo look Dolce & Gabbana per la sua performance con Blake Shelton, con un abito da ballo in tulle di seta avorio abbellito da cuori sacri e rose.

Visualizza questo post su Instagram For her performance at the 62nd Annual GRAMMY Awards, Gwen Stefani wears a custom designed ivory silk tulle ball gown entirely embellished using iconic #DolceGabbana elements such as sacred hearts and roses. #DGWomen #DGCelebs #DGAltaModa #Grammys Un post condiviso da Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) in data: 27 Gen 2020 alle ore 2:01 PST

La sera ha sfoggiato un abito a fiori verde e grigio per poi essere avvistata in un completo casual con leggings colorati, una giacca a scacchi nera e pantaloncini di jeans.