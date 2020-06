Filler viso: come si fa, benefici ed effetti collaterali

Giovani più a lungo? Con i filler viso si può. Si tratta, nella medicina estetica, di sostanze di origine naturale che vengono iniettate nel tessuto sottocutaneo per correggere una ruga o aumentare i volumi di una zona del viso o del corpo. Le “punturine” sono ideali per correggere dei difetti, ridefinire i contorni del volto, aumentare il volume di zone come labbra e zigomi e ritoccare inestetismi del viso, come rughe e cicatrici.

Il materiale più usato all’interno dei filler dermici è l’acido ialuronico, che con il tempo viene riassorbito dall’organismo, ma esistono anche filler a base di collagene e, per un effetto permanente, di acido polilattico.

Come si fa il filler con l’acido ialuronico

Le iniezioni devono sempre essere eseguite da professionisti in ambulatorio medico . I centri estetici, a meno che non abbiano al loro interno un locale autorizzato come ambulatorio medico, non potrebbero farle.

Il consiglio degli esperti è di eseguire i trattamenti e le infiltrazioni con moderazione, una zona per volta, senza esasperare la pelle per evitare di avere un effetto levigato ma troppo inespressivo e innaturale.

Filler viso: benefici

L’iniezione di acido ialuronico presenta alcuni vantaggi tra cui la grande tollerabilità e biocompatibilità , l’assenza di reazioni allergiche e soprattutto un totale e fisiologico riassorbimento nel tempo.

L'effetto di un filler ha una durata variabile, i filler soft hanno in genere una durata che va dagli 8 ai 12 mesi, i filler volumizzanti durano invece in genere dai 14 ai 18 mesi. La durata del trattamento varia anche in funzione del metabolismo della parte trattata e della tipologia di paziente a cui viene eseguito il trattamento.

I costi medi dei filler viso

I costi dei trattamenti sono variabili, si va dai 150 ai 450 euro a fiala per l’acido polilattico dai 300 ai 450 euro a fiala per l’acido ialuronico, mentre un lipofilling viso può costare dai 400 ai 600 euro.

Filler viso: effetti collaterali

Il filler viso con acido ialuronico è modicamente doloroso, ma si possono associare anestetici topici in crema da applicare mezz’ora prima del trattamento che riducono il disagio.

Prima di intraprendere il trattamento è buona norma essere informati sul tipo di sostanza usata, sui tempi di assorbimento, sui rischi, complicanze, effetti collaterali e indesiderati.