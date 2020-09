Sneakers donna: come indossarle in 7 outfit autunnali

Non più solo “scarpe da ginnastica”: ecco come indossarle in look originali, per il tempo libero ma anche per l’ufficio

Non chiamatele scarpe da ginnastica: le sneakers donna sono ormai sdoganate da corse e palestre, e completano non solo look casual, ma tanti outfit autunnali per tutti i giorni, adatti al tempo libero e all’ufficio. Scegliendo tra i modelli più glamour sul mercato, è possibile aggiungere a capi basic un tocco fashion originale e inaspettato, in grado di esprimere estro e personalità. Colorate, versatili e comodissime, le sneakers si possono portare tutto il giorno senza dover rimpiangere la scelta fatta al mattino davanti allo specchio.

Dimenticate, quindi, di abbinarle (solo) alla tuta. Insieme a Saucony Originals, il brand “con l’onda” caratterizzato da running shoes leggere, confortevoli e flessibili, la nostra redazione vi propone come indossarle in 7 outfit autunnali di tendenza.

Sneakers donna: Saucony Originals Autunno-Inverno 2020/2021

Quali modelli di sneakers scegliere per i look autunnali? I più amati della linea Saucony Originals, nella loro nuova veste per la collezione Autunno-Inverno 2020/2021:

Jazz O’ , dal 1981 le sneakers preferite per comodità, leggerezza e stile inconfondibile. Realizzate in pelle scamosciata con inserti in nylon, hanno un’intersuola in Eva, per portarvi lontano dai luoghi comuni;

Jazz Triple , un’evoluzione della classica Jazz Original, è sicuramente il modello più popolare sul mercato femminile. L’intersuola è più alta rispetto a quella della Jazz O’ e offre non solo stabilità e ammortizzazione del piede, ma anche un tocco trendy;

Shadow O’, il modello su cui puntare per un look sporty-chic, si contraddistingue per un particolare inserto stabilizzatore fra suola e tomaia e per la pelle scamosciata con inserti in mesh.

Outfit autunnali con le sneakers

Ecco i nostri abbinamenti preferiti per l’autunno.

Maglioncino + gonna plissé

Elegante, sofisticato e molto romantico, questo look acquista un mood urban-chic grazie alle Jazz O’ dai riflessi metallizzati. Un outfit ideale per una passeggiata con il partner.

Pantalone alla caviglia + t-shirt animalier

Se non volete ancora separarvi dalle atmosfere estive, puntate su un pantalone bianco, magari alla caviglia, a cui abbinare una t-shirt e animalier e Jazz O’ colorate per un dettaglio vitaminico al look. Nei giorni più freddi completate con un blazer.

Blazer + jeans

Uno degli outfit più quotati dalla redazione, perfetto per il back to office. Un look semplice, con t-shirt bianca e jeans, si trasforma in un’espressione della propria personalità grazie al blazer e alle Jazz O’ preferite.

Top + longuette

Giocare con gli accostamenti di colori è facile, grazie alle tante proposte Saucony Originals ardite e sorprendenti. In questo altro look per l’ufficio, le Jazz Triple regalano quel qualcosa in più a una combinazione semplice e perciò dal perfetto equilibrio.

Abito animalier

La fantasia animalier è un evergreen con cui è impossibile sbagliare. Rendete ancora più originale questo outfit sostituendo sandali o décolleté con le Jazz Triple nere e argento, e sarete pronte per un aperitivo con le amiche.

Chémisier

Il vestito chémisier è un passepartout durante la mezza stagione: sta bene a tutte ed è a cavallo tra l’informale e il sofisticato. A dare una scossa a questo modello classico pensano le scarpe Saucony Originals Shadow O’.

Giacca + gonna di jeans

Un look perfetto per weekend in città o fuori porta? Scegliete i check per la giacca, l’intramontabile gonna jeans e Shadow O’ nei toni del rosa per un tocco di femminilità.