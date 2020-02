San Valentino 2020: il murales di Banksy a Bristol fa esplodere Cupido

Che l’artista conosciuto come Banksy non fosse il più romantico del mondo lo si era già capito da tempo, osservando le sue opere costantemente arrabbiate, provocatorie e sarcastiche, in cui dolcezza e tenerezza sono concetti che compaiono solo associati alla speranza e alla rivolta. Ma per San Valentino l’esponente più celebre della street art, per quanto anonimo, si è superato.

A Bristol, lungo il muro di una casa nel quartiere di Barton Hill, è comparso infatti un murales che vede una bambina armeggiare con una fionda, dalla quale ha appena fatto partire un colpo. L’atteggiamento è quello di chi ha appena fatto una marachella, e non a caso più in alto, lungo la traiettoria ideale del getto, c’è una sorta di esplosione rossa, quasi degli schizzi o una poltiglia di sangue.

La chiazza, composta di fiori di plastica rossi e foglie, probabilmente sta a indicare tutto ciò che rimane di Cupido, il putto che in questo giorno di San Valentino, armato di arco e frecce, è solito trafiggere le persone portando l’amore in ogni cuore.

Evidentemente a Banksy, le cui opere saranno in mostra a Roma a marzo nell’ambito di un’esposizione non ufficiale, non piace particolarmente l’idea di amore romantico tramandata dalla tradizione.

Un rapporto travagliato, quello dell’artista con i simboli riconosciuti: a Natale, proprio a Betlemme,comparve infatti una natività molto classica, sormontata però da una stella cometa raffigurata su un muro di cemento grigio, con un’incisione che richiamava esplicitamente i segni lasciati da un colpo di mortaio. Proprio su questo muro Banksy aveva inciso due parole: “pace” e “amore”.