Nicole Kidman: San Valentino a Dollywood con il marito Keith Urban

Nicole Kidman e suo marito Keith Urban hanno trascorso la giornata di San Valentino a Dollywood. La coppia ha deciso di trascorrere la giornata dedicata all’amore all’insegna del relax e del divertimento, mostrando ai loro fan romantici attimi sui social. Nicole e Keith sono sposati dal 2006 e hanno due figlie Sunday Rose e Faith Margaret.

Keith Urban ha voluto condividere questo momento sul suo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae insieme a sua moglie in un cuore realizzato in legno. Lo scatto ricalca molto l’atmosfera country del parco a tema di Dolly Parton. Il post è accompagnato da una didascalia: “Buon San Valentino“. Reese Witherspoon, collega della Kidman nella serie Big Little Lies ha commentato il post con la frase “cuori romantici” e una emoticon di un cuore.

Anche Nicole Kidman ha pubblicato un post per l’occasione. L’attrice ha condiviso uno scatto in cui la coppia è ritratta in primo piano e sorride. “Il mio San Valentino per sempre” ha scritto l’attrice per ringraziare il marito.

Gli scatti e i post delle due star dimostrano quanto sono affiatati e uniti ottenendo un numero esorbitante di like e commenti. Nonostante gli impegni di entrambi, tra tour e film i due riescono a trovare tempo per loro e per la famiglia, non rinunciando a weekend romantici come questo.

Intanto Nicole Kidman ottiene un altro grande traguardo. L’attrice australiana è tra le più pagate ad Hollywood secondo la rivista Forbes, piazzandosi al quarto posto tra le donne. In classifica anche Margot Robbie e Charlize Theron, sue colleghe in Bombshell.