Eva Mendes e Ryan Gosling: San Valentino in famiglia con le figlie

Eva Mendes e Ryan Gosling festeggiano San Valentino in famiglia con le figlie. La coppia ha preferito trascorrere la giornata tutti insieme piuttosto che passare un week-end romantico. I due, che tengono molto alla loro privacy, sono stati fotografati per le strade di Los Angeles in una delle rare apparizioni pubbliche con le loro bambine.

Ryan e Eva indossano abiti casual, lontani dai look glamour dai quali siamo abituati a vederli sui red carpet. La coppia, insieme dal 2011, per il momento ha scelto di non fare il grande passo. Il gossip spesso parla di nozze imminenti, ma per il momento non sono in programma.

Nello scatto rubato alla coppia possiamo vedere Ryan Gosling e Eva Mendes, mano nella mano, con le figlie Amanda e Esmeralda. Eva ha in mano un mazzo di rose, sicuramente il romantico regalo del compagno.

Eva e Ryan si sono innamorati nel 2012 sul set del film Come un tuono. Il film è stato galeotto e da allora la coppia è stata lontana dai riflettori. Però nei giorni scorsi l’attrice ha rivelato curiosi dettagli sul loro rapporto. Attraverso un post Instagram Eva ha raccontato che al suo ritorno a casa l’aspettano sempre manicaretti cucinati dal protagonista di La La Land.

“Ryan è davvero uno chef e un ottimo fornaio. Davvero incredibile. Non scherzo” . Non ha neanche nascosto di non essere altrettanto brava. “Invece non sono certa che il mio sia davvero un cucinare. Cuocio soltanto a vapore le verdure o preparo il riso. Lui cucina sul serio, io sopravvivo“. L’attrice al momento ha preso un periodo di pausa per dedicarsi alle figlie.