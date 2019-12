Scarpe comode e belle: modelli e marche

Le caratteristiche delle scarpe comode e belle insieme? Hanno pianta confortevole, tacco largo e seguono le tendenze della moda del momento. Nell’inverno 2020, sono molto gettonati modelli in stampa di pitone, stringate – sneakers comprese – e tronchetti, da abbinare sia con gonne che con pantaloni.

La silhouette arrotondata di solito è più comoda di quella a punta, perché le dita si muovo più facilmente all’interno della scarpa; l’altezza ideale del tacco oscilla dai 4 ai 4,5 cm (anche se ci sono donne che si trovano assolutamente a loro agio anche su tacchi di 10 cm e oltre); la tomaia deve essere realizzata con materiali di buona qualità.

Il momento ideale della giornata per acquistare le scarpe? L’ideale sarebbe nel pomeriggio, quando il piede ha un volume maggiore rispetto alla mattina. Ed è importante far pressione con il dito sul piede – come facevano le nostre mamme quando ci compravano scarpe nuove – per provare che la misura sia quella esatta.

Ecco i modelli più comodi e le marche più belle consigliate dalla redazione di DireDonna.

Scarpe comode e belle: stringate

Diffusione Tessile propone una francesina realizzata in pelle liscia con punta sfilata, lacci in corda, tacco a stiletto e suola in cuoio. Acquista ora

Le derby a triangoli di Saint Laurent sono un modello con lacci, tacco largo basso, design a punta e motivo geometrico.

Hanno tacco di 3,5 cm i mocassini di Chie Mihara in pelle e gomma nera e marrone di Chie Mihara punta arrotondata e chiusura con lacci.

Scarpe comode e belle: sneakers

Brogue e sneakers insieme il modello stringato di Alexander McQueen in pelle rosa con suola con plateau.

Le sneakers con stampa di Stella McCartney hanno caviglia imbottita, chiusura con lacci e punta tonda.

Stivali e stivaletti belli e comodi

Motivo trapuntato a losanghe e borchie per gli stivali combat di Michael Kors con tacco a blocco in gomma. Acquista ora

Gli stivali con stampa pitone in pelle di Marni hanno tacco laserato, punta tonda e lunghezza alla caviglia.

Tacco largo di 10 cm e punta tonda per il tronchetto in vernice nera di Pura Lopez.

Comode e belle: pump e décolleté