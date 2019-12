Scarpe stringate da donna, quali sono e quando indossarle

Quando si parla di scarpe stringate da donna, il pensiero corre prima di tutto al modello basso con lacci Oxford, il più celebre, ma non c’è solo questo da avere a tutti i costi in guardaroba per non perdere gli abbinamenti di tendenza: quali sono le scarpe stringate da donna e quando indossarle?

Abbiamo deciso di fare una panoramica ampia, tenendo in considerazione tutti i tipi di scarpe con i lacci, dai più casual come le sneakers a quelli più originali come gli stivali alti.

Molte delle stringate da donna regalano una allure vintage, ma ci sono anche mood più sportivi e decisi dettati da scarpe da ginnastica e anfibi.

Ecco, allora, dopo aver scoperto i modelli senza lacci, quali sono e quando indossare le scarpe stringate da donna.

5 modelli di scarpe stringate da donna