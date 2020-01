A quattro anni di distanza dal penultimo album Revival Selena Gomez ha presentato il suo nuovo album Rare, che ha già scalato le classifiche di vendite. Nel frattempo la popstar ha dovuto combattere contro il Lupus, la depressione, l’ansia e sottoporsi a un trapianto di rene.

Ma ovviamente non si può non citare tra le varie difficoltà di questo periodo le due separazioni da Justin Bieber, avvenute ogni volta sotto gli occhi di milioni di follower sui social media, senza parlare dei lettori della stampa. Tutto ciò per l’appunto è finito nelle canzoni di Rare, che può essere considerato un concept album, tanto che Selena si è fatta tatuare il titolo del disco sul collo.

Non a caso in un’intervista la Gomez ha dichiarato di essere stata così eloquente in merito alle proprie difficoltà, avendo considerato l’album come un diario, perché c’erano già altre persone che le stavano narrando al suo posto: “Voglio essere in grado di raccontare la mia storia nel modo in cui voglio raccontarla.”

Ci sono almeno un paio di canzoni che parlano di problemi mentali, anche in riferimento alla pausa presa dallo show business nel 2018. Oggi la Gomez si sente molto meglio, segue una terapia di farmaci. “Ma ci sono ancora giorni in cui è difficile alzarmi dal letto, oppure ho grandi attacchi di panico”, ha confidato nella stessa intervista.

Come già accennato il disco serve anche come un addio a Justin Bieber, l’ex storico, per il quale Selena, pur non nominandolo (ma rispondendo a una domanda che lo cita) ha sentimenti contrastanti. La cantante infatti rivela di sentire di essere stata vittima di un atteggiamento che non saprebbe descrivere se non usando il termine abuso emotivo: “Ho dovuto trovare un modo per capire ciò, in quanto adulta, e le scelte che stavo facendo. Non voglio parlarne per il resto della mia vita, ma sono davvero orgogliosa di poter dire di non essermi mai sentita più forte. Ho trovato un modo per uscirne fuori con tutta la grazia di questo mondo“.

Justin Bieber, attualmente sposato con Hailey Rhode Baldwin, non ha replicato, ma in passato aveva ammesso di aver trattato molto male le donne con cui aveva avuto una relazione.