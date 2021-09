Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short sono i protagonisti della nuova serie Only Murders in the Building. L’insolito trio di attori vestirà i panni di tre condomini appassionati di podcast che si ritrovano a risolvere un omicidio avvenuto nel loro palazzo. Lo show è disponibile sulla piattaforma streaming di Disney+ dal 31 agosto 2021.

La trama, anticipata dal trailer, racconta le vicende di Charles, un attore in declino, Oliver, un regista teatrale, e Mabel, una decoratrice d’interni, che vivono nello stesso stabile, l’Arconia, nel cuore dell’Upper West Side. Loro non si conoscono ma condividono la passione per i podcast a tema crime che ascoltano convulsamente la sera per dimenticare le loro sventure quotidiane.

Un giorno si ritrovano a essere indirettamente coinvolti in una delle storie di cui sono espertissimi: un abitante del loro palazzo è stato trovato morto. Mentre per la polizia si tratta di suicidio loro sono certi che ci sia qualcos’altro di mezzo. Decidono allora di vestire i panni di detective e di registrare loro stessi un podcast intitolato Only Murders in the Building per documentare con le loro indagini in tempo reale.

La serie è stata creata da Steve Martin e John Hoffman ed è composta da dieci episodi. Contemporaneamente all’uscita su Disney+ ha debuttato anche su Hulu. Le riprese principali sono iniziate il 3 dicembre 2020 a New York City e sono terminate nell’aprile 2021. Nel programma ci saranno varie guest prestigiose a partire dall’attore di cinema e teatro Nathan Lane, Amy Ryan e addirittura il cantante britannico Sting, protagonista di un intero episodio in cui interpreta una versione dispotica e insicura di se stesso. Infine, ci sarà anche Tina Fey nel ruolo della presentatrice del podcast dei tre vicini di casa.