Il nuovo singolo di Selena Gomez, intitolato “Lose You To Love Me“, è appena uscito e fa immediatamente scalpore per i riferimenti alla tormentata storia d’amore con Justin Bieber. Justin ha recentemente sposato, con rito religioso e festeggiamenti durati per due giorni, la modella Hailey Baldwin.

La serenità della coppia, che sembra essere davvero felice, è stata però turbata dall’uscita del nuovo singolo di Selena Gomez che contiene riferimenti espliciti alla fine di un amore e del dolore che questa provoca. La cantante ha inoltre dichiarato che la canzone è ispirata a quanto le è accaduto negli ultimi anni: “Ho pensato che fosse importante condividere in musica, poiché so che la strada verso la scoperta di sé in genere passa attraverso le cicatrici nella propria vita”.

Selena Gomez e Justin Bieber sono stati fidanzati, tra molti tira e molla, per ben 8 anni. Il cantante è però uscito dal tunnel delle dipendenze da droga e Xanax grazie all’attuale moglie Hailey Baldwin in Bieber.

Di contro Hailey non sembra aver preso molto bene l’uscita del singolo di Selena Gomez. In una delle sue storie su Instagram ha condiviso la canzone “I’ll Kill You“. Forse un messaggio non troppo criptico verso Selena? Insomma l’eterna storia del triangolo si ripete tra Selena Gomez, Justin e Hailey Bieber.