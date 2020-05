Selena Gomez: la sua quarantena diventa un progamma di cucina

Selena Gomez ha deciso di trasformare, insieme a HBO Max, la sua quarantena in un programma di cucina. La cantante, in isolamento come tutti nella propria abitazione, ha riscoperto la passione per i fornelli. E dopo il successo suoi social, la rete televisiva HBO Max le ha proposto di trasformare tutto ciò in un vero e proprio format tv.

Il programma non ha ancora un titolo, ma la HBO è pronta a mandare in onda già 10 episodi questa estate. Con la quarantena Selena Gomez ha voluto riscoprire la sua passione per la cucina, riscuotendo un notevole successo su Instagram. Lo show sarà direttamente girato nella sua cucina.

“Non ho mai nascosto la mia passione per il cibo. Credo mi sia stato chiesto centinaia di volte nelle interviste cosa avrei fatto, se non fossi riuscita a fare la cantante. Ho sempre dichiarato che sarebbe stato divertente essere una chef. Ovviamente, non ho alcuna preparazione tecnica! Come molti di noi, mi sono trovata in casa e ho cominciato a cucinare e sperimentare di più“.

La Gomez si dice entusiasta di questa nuova avventura, così come la rete.

“Unendo la determinazione di Selena Gomez alla presenza di artisti culinari professionisti siamo certi di intrattenere. E al contempo di educare gli spettatori a proposito di qualcosa che tutti noi ci troviamo a fronteggiare, ovvero il tentativo di rendere la cucina domestica eccitante, divertente e deliziosa“.

Un progetto divertente che vedrà Selena Gomez affiancata da grandi chef o nomi importanti del settore. Il debutto televisivo è previsto per questa estate.