Shampoo antiforfora: i migliori e i più delicati

Lo shampoo antiforfora è un prodotto per la detersione e la cura dei capelli fondamentale per chi soffre di questo antiestetico problema: quali sono i migliori e i più delicati sul mercato? La forfora è un disturbo molto diffuso. Si riconosce dalla presenza di scaglie bianche tra i capelli, che finiscono irrimediabilmente anche sulle spalle creando imbarazzo e rovinando i nostri look, specialmente i total black. Si tratta di cellule morte che vengono, però, perse in quantità maggiore e in tempi accelerati rispetto a quelli normali dal cuoio capelluto di chi ne soffre.

Il trattamento con uno shampoo mirato permette di ritrovare un equilibrio. E, ancora, di vincere la secchezza della cute (in caso di forfora secca) o di regolare il sebo (in caso di forfora grassa). Il prodotto giusto, anche delicato in caso di capelli sottili e cute sensibile, deve entrare a far parte della routine di lavaggio in base alle indicazioni riportate sulla confezione. Magari insieme a uno scrub leggero una volta a settimana o ogni 15 giorni per eliminare le cellule morte.

Proposte con ingredienti naturali e un ottimo INCI, formule che arrivano dalle case farmaceutiche, prodotti “storici”: ecco una selezione dei migliori antiforfora secondo la redazione.

Shampoo antiforfora: i migliori

I migliori shampoo antiforfora combattono la forfora e il prurito fin dalla prima applicazione. Ricordate, però, che regalano i loro risultati migliori con un uso continuato e regolare.

Capelli puliti più a lungo SEGMINISMART Shampoo Tea Tree Oil Potere naturale Dall'esperienza SEGMINISMART tutti i benefici di un mx di ingredienti potenti ma naturali 17 € su Amazon Pro Ingredienti naturali

Anti-prurito

Profumo piacevole Contro Nessuno

La proposta SEGMINISMART è uno shampoo antiforfora che pulisce a fondo il cuoio capelluto, lenisce il prurito con una piacevole sensazione rinfrescante e previene il ritorno delle fastidiose scaglie. Oltre al potente olio essenziale di Tea Tree contiene olio di semi di tè, olio di semi di lino, menta, lampone e miglio.

Formula delicata Goldwell Dualsenses Scalp Specialist Shampoo Anti Forfora Professionale Un prodotto che arriva dai saloni per risolvere il problema della forfora 12 € su Amazon Pro Ripristina l'equilibrio della cute

Con estratto di fiori di tiglio

Applicazione facile Contro Nessuno

Ottimo per chi ha bisogno di un prodotto efficace e delicato, lo shampoo antiforfora Goldwell deterge delicatamente e argina la ricomparsa delle scaglie. I risultati si vedono fin dal primo utilizzo.

Anti-prurito Avlon KeraCare Anti-Forfora Per tutti i tipo di capelli Capelli sani e puliti con un trattamento efficace e adatto a tutti i tipi di chiome 18 € su Amazon Pro Pulizia profonda

Idratazione Contro Nessuno

La linea KeraCare di Avlon ha lanciato un prodotto adatto a tutti i tipi di capelli, anche a quelli afro, per dimenticare nel giro di pochi trattamenti prurito e forfora.

I detergenti antiforfora più delicati

Gli shampoo antiforfora delicati hanno formulazioni adatte a una cute sensibile. Sono da preferire per un uso frequente, sempre comunque seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

Per capelli normali e grassi Restivoil Complex Antiforfora Olio-Shampoo per Cute Sensibile Contro gli eccessi di sebo Un olio shampoo extra delicato, ideato e sviluppato per detergere e combattere attivamente la forfora 8 € su Amazon 12 € risparmi 4 € Pro Senza SLES e SLS

Per utilizzi frequenti

Con U.S. Arginato e Piroctone Olamina Contro Nessuno

La linea di olio shampoo antiforfora RestivOil include prodotti specifici per tutte le esigenza, per capelli secchi, normali o grassi e per cuoio capelluto sensibile o ultra sensibile. Dermatologicamente testato, è privo di agenti schiumogeni aggressivi, SLES e SLS. Grazie ai componenti specifici U.S. Arginato e Piroctone Olamine combatte la forfora e, con la presenza dell’olio di Cucurbita Pepo, favorisce il riequilibrio dell’eccessiva produzione di sebo.

Il più economico Elvive Shampoo Delicato Antiforfora Ottimo rapporto qualità-prezzo Un brand che non ha bisogno di presentazioni e un prodotto adatto a tutti i tipi di capelli e tutte le tasche 2 € su Amazon 3 € risparmi 1 € Pro Per tutti i tipi di capelli

Formula delicata

Conveniente Contro Nessuno

Nonostante la convenienza del prodotto, lo shampoo delicato antiforfora Elvive non abdica all’efficacia e ottiene i risultati promessi, detergendo la cute sensibile e eliminando le scaglie di forfora secca o grassa.

La nostra scelta Shampoo Antiforfora Cosmeteria Verde Made in Italy A base di estratti di Mirto e Bergamotto dalle potenti virtù deforforanti, lenitive e rinforzanti 14 € su Amazon Pro Soddisfatti o rimborsati

Con eccellenze botaniche italiane

Bellezza sostenibile Contro Nessuno

Un prodotto ideale per chi vuole unire un efficace effetto anti-forfora a un prodotto proveniente da una realtà sostenibile e che trae la sua forza dalla natura. Tutti i prodotti Cosmeteria Verde, infatti, sono basati su eccellenze botaniche italiane, raccolte e lavorate in Italia, secondo rigorosi criteri di rispetto ambientale. Questo shampoo antiforfora è a base di estratti di Mirto e Bergamotto, dalle potenti virtù lenitive e rinforzanti.