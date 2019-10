Prendersi cura dei propri capelli e della cute con prodotti non aggressivi e naturali è importante: gli shampoo con il migliore Inci sono quelli che non contengono sostanze nocive come siliconi, paraffine e parabeni. Quando si acquista lo shampoo, come altri prodotti per la cura della pelle, è importante avere un occhio di riguardo per le sostanze in esso contenute e leggere bene l’etichetta con gli ingredienti del prodotto.

Per questo motivo è opportuno ricercare prodotti e shampoo senza parabeni e siliconi con estratti di derivazione naturale, che grazie a ingredienti organici o biologici e senza sostanze schiumogene particolarmente aggressive salvaguardano la condizione fisica della nostra capigliatura.

Si possono trovare degli shampoo con un buon Inci sia in erboristeria che nei negozi bio, oltre che in alcuni supermercati. Basta controllare bene l’elenco degli ingredienti in etichetta. Ecco la lista dei 10 shampoo con il migliore Inci.