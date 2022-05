Simona Ventura e sua madre sono appena uscite da un periodo terribile. La conduttrice, infatti, è stata per quasi due mesi ad assistere la donna in ospedale, a causa di un brutto incidente domestico che ha costretto l’anziana a letto per tutto questo tempo e l’ha vista riprendersi solo ora.

La notizia della caduta che ha provocato la frattura del femore di Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, è arrivata direttamente dal profilo Instagram della figlia. La conduttrice ha tenuto per più di un mese e mezzo il fatto nascosto ai sui fan e lontano dai riflettori, probabilmente per dare il tempo alla madre ormai anziana di riprendersi. Adesso, però, il periodo drammatico e di difficoltà sembra essere passato e Ventura si è mostrata sorridente al fianco della mamma.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa.“

Alle parole di gioia per le condizioni della madre sono seguiti i ringraziamenti per l’equipe medica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna che ha seguito la donna e al Consorzio Ospedaliero Colibrí che le ha offerto assistenza. Poi, Simona Ventura ha voluto lanciare un monito a tutte le persone, chiedendo di non lasciare da soli i propri genitori.

“Brava mamma, non hai mollato MAI! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma e papà.“

Già l’8 maggio, in occasione della Festa della mamma, Ventura aveva condiviso su Instagram delle foto con la madre e le aveva fatto coraggio per affrontare “questa battaglia” definendola una guerriera.