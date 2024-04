L’estate 2023 resterà certamente nel cuore di Diletta Leotta, diventata mamma di Aria il 16 agosto, stesso giorno del suo compleanno, a pochi mesi di distanza dall’incontro con Loris Karius, portiere che milita nel Newcastle. Quest’anno si appresta a rendere indelebile il periodo più caldo con un altro evento importante, il matrimonio, previsto il 22 giugno a Vulcano.

Il momento che il volto di DAZN sta vivendo è quindi davvero magico, a conferma di come si sbagliasse chi era convinto che lei e il fidanzato stessero bruciando le tappe. Ospite di Domenica In, la siciliana ha parlato a Mara Venier del loro primo incontro: “Io ero a Parigi con le mie amiche ed eravamo a cena – ha spiegato – All’improvviso è arrivato Loris ed io ricordo di aver detto alle mie amiche ‘Ragazze, è arrivato l’uomo della mia vita’. Tra me e lui è stato subito un colpo di fulmine. Mi ha salutato, cioè ha fatto un cenno con la mano e poi abbiamo iniziato a parlare. Non conoscevo bene l’inglese ma abbiamo parlato fino alle quattro del mattino, abbiamo parlato la lingua dell’amore. Oggi mi emoziono quando vedo Loris con nostra figlia Aria perché sono innamorati l’uno dell’altra”.

Scoprire di essere incinta è stato per lei una sorpresa, ma oggi lei si sente al colmo della felicità osservando la sua bambina: “È arrivata causalmente ed all’inizio ero un po’ preoccupata, avevo tante paure ma poi alla fine ho detto no è la cosa più bella del mondo. Poi durante la gravidanza mi sono resa conto di tutto perché all’inizio era tutto uno choc e sei in balia di tutto quello che ti sta succedendo – ha spiegato ancora –Avevo preso una birretta e c’era qualcosa che non andava e pensavo fosse scaduta. Poi sono andata a fare il test di gravidanza, era Natale e c’era tutta la famiglia riunita ed io ho detto solo non posso bere vino, niente quindi ho fatto il brindisi con l’acqua e poi il giorno dopo l’ho detto a mia mamma. Spero di essere come lei perché è fonte di ispirazione”.

Diletta Leotta ha poi approfittato dell’occasione per svelare qualche dettaglio in merito al giorno delle sue nozze, a cui parteciperanno 160 persone. La scelta della location non è casuale: “In quell’isoletta in una delle prime volte quando ci sono andata con i miei genitori io dissi ai miei genitori ‘un giorno io mi sposerò qua, non so con chi, non si quando, non so come, non so perché ma mi sposerò qua” – ha concluso.