In occasione del suo 57esimo compleanno festeggiato il 1 aprile, una delle protagoniste della tv Simona Ventura si è raccontata in un’intervista al FQMagazine del Fatto Quotidiano, parlando delle esperienze della sua carriera e della vita privata e togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. Ventura, conduttrice della nuova trasmissione di Canale 5 Ultima Fermata che non è decollata in fatto di ascolti, ha comunque spiegato di credere molto nel programma che affronta le crisi sentimentali delle coppie protagoniste e ringraziato Maria De Filippi:

“Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. E’ un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme”.

Parlando della sua esperienza lunga due anni come giudice di X Factor, la conduttrice ha commentato le ultime edizioni del talent show targato Sky:

“Penso ci sia stato un solo errore: lo hanno reso escludente. Era un programma per tutti, le canzoni ora non si conoscono ma credo sia una scelta di Sky. Ha perso il suo lato pop, è sbagliato perché si cerca una popstar”.

Ha poi lanciato una frecciatina molto diretta a Manuel Agnelli, musicista leader degli Afterhours ed ex giudice del talent, quando le è stato ricordato che Agnelli, durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez aveva bollato Simona Ventura come “peggior giudice” di tutte le edizioni di X Factor.

“Non lo conosco neanche, non so chi sia. E’ un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto culo a trovare i Maneskin”.

Agnelli, mentore della band romana, ha sempre sostenuto i Maneskin che dopo il successo a X Factor hanno vinto il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision nel 2021: “Sono orgogliosissimo di questi ragazzi che hanno saputo crescere e andarsi a prendere quello che gli spettava con coraggio, naturalezza, sincerità e tantissima passione”, aveva detto dopo la vittoria all’Ariston con il brano Zitti e Buoni.