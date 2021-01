Skincare pelle secca: la guida completa alla beauty routine

Secca, grassa o mista, ogni tipo di pelle ha bisogno di una beauty routine precisa, abbinata ai prodotti giusti da utilizzare: ecco tutti i segreti della skincare pelle secca.

Per molte donne questa situazione è un vero e proprio incubo. La superficie perde di elasticità, appare opaca e spenta. Inoltre, la pelle secca causa arrossamenti e i suoi residui sono uno dei peggiori inestetismi del volto. Un pH molto secco porta anche a una maggiore tensione del tessuto, favorendo la comparsa delle rughe.

Una scarsa idratazione, un detergente sbagliato, così come gli agenti atmosferici e il make-up possono essere tra le cause principali di questo disturbo. Inoltre la pelle può cambiare nel corso degli anni, e la pelle secca può essere considerato il risultato negativo di vari fattori che si sommano.

Vediamo insieme i 5 step fondamentali per prendervi cura della pelle secca, e i prodotti che non possono mancare nel vostro beauty per curare il viso.

5 step per combattere la pelle secca

La pelle secca è causata dalla perdita dei lipidi in superficie, i quali creano solitamente una vera e propria barriera che trattiene l’idratazione necessaria ai tessuti. In caso contrario, anche quando laviamo il viso, la nostra pelle non riesce a accumulare la quantità idonea di acqua per tenere la pelle idratata.

Come combattere quindi questa carenza? Vediamo cinque fondamentali passi per combattere la secchezza:

utilizzate un buon detergente e un buon sapone, leggete le etichette e scegliete quelli adatti al vostro pH e a pelli secche. In questo modo eliminerete sebo, sporco, sudore, smog e cellule morte senza seccare ulteriormente la pelle; non lavate il viso troppe volte al giorno, finirete col rendere la pelle sempre più sensibile, usate acqua tiepida e tamponate con una microfibra morbida per asciugarlo; struccatevi sempre e in maniera completa, i residui di make-up sono rischiosi per ogni tipo di pelle, ma in particolar modo per quella secca, perché le impediscono di respirare e agevolano la proliferazione batterica; idratatevi bevendo molta acqua e consumando cibi che ne sono ricchi, come frutta e verdura; concedetevi una coccola, per rendere la pelle più morbida e liscia, e affidatevi a maschere idratanti, un olio viso o un siero oleoso, specie in età più matura.

Skincare pelle secca: prodotti beauty

La pelle non è amica di saponi di bassa qualità o non adatti al pH. Essendo molto sensibile, poi, la pelle secca risente di ogni fattore esterno, compresa l’aggressività di detergenti o prodotti di make-up. Vediamo cosa non può mancare nel vostro beauty per prendervi cura del vostro viso in caso di secchezza.

UreaRepair Eucerin: questo detergente per pelle secca e molto secca non contiene sapone o profumo, e ha un effetto lipidizzante, riporta i tessuti alla necessaria idratazione, grazie all’azione lenitiva dell’urea. Prezzo consigliato: 18,50 euro Acquista ora

Avene Hydrance: la sua leggera consistenza lenisce la pelle senza aggredirla. Questo siero va usato come trattamento giorno o notte, sul viso, collo e contorno occhi. Addolcisce i tessuti donando elasticità. Prezzo consigliato: 22,95 euro Acquista ora

Clinique Moisture Surge: una delle migliori creme idratanti per pelli secche o miste, che idrata donando vigore e corposità. Garantisce una sensazione di comfort e un’idratazione completa fino a 72 ore. Prezzo consigliato: 36,50 euro Acquista ora