Detergente e sapone struccante: i migliori rapporto qualità prezzo

Il detergente e il sapone struccante sono fondamentali nella nostra routine di skincare quotidiana. Spesso, però, non sappiamo quali acquistare, quali sono adatti alla nostra pelle e quali hanno il miglior rapporto qualità prezzo.

Questi prodotti sono importanti per avere una pelle perfetta, per rimuovere il make-up, ma anche le impurità che si depositano sull’epidermide durante la giornata. I peggiori nemici del nostro viso sono, infatti, i residui di trucco, il sebo, le particelle inquinanti e le cellule morte. La detersione della pelle non è solo un processo di igienizzazione, ma anche di rigenerazione e di preparazione al make-up.

Per questo, scegliere il detergente e il sapone struccante adatti è fondamentale. Prima di tutto si parte dalla valutazione dei suoi componenti, ovvero dall’INCI, la lista degli ingredienti del prodotto che stiamo acquistando. Oggi ci sono anche delle applicazioni per smartphone che ci illustrano, semplicemente passando il telefono sull’etichetta, gli elementi che lo compongono. È sempre meglio optare per prodotti naturali, bio o con certificazioni veg.

I detergenti si differenziano a seconda del tipo di pelle, normale, secca, grassa o mista, e bisogna sempre selezionare i più adatti al nostro pH.

Importante è anche il modo in cui si deterge il viso, solitamente seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. In linea di massima, vanno utilizzati mattina e sera, con acqua tiepida. La pulizia va fatta attentamente, assicurandoci di non lasciare alcun residuo di make-up e coinvolgendo ogni centimetro del volto. È fondamentale risciacquare con cura la pelle del viso dopo la detersione e tamponare per asciugare.

I migliori detergenti e saponi struccanti del 2020

Non temete, non dovrete comunque spendere una fortuna, ci sono detergenti per tutte le tasche. Valutando il miglior rapporto qualità prezzo, DireDonna ha selezionato per voi i cinque migliori prodotti in commercio, al momento, sotto i 25 euro.

Neutrogena Hydro Boost Acqua-Gel Detergente

Uno dei prodotti più acquistati è questo gel la cui azione rigenerante e detergente si attiva a contatto con l’acqua. Si tratta di un prodotto schiumogeno che, passando sulla pelle, la idrata e rimuove impurità e trucco. Molte donne lo consigliano come il miglior prodotto per la detersione e l’idratazione cutanea.

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Sapone struccante Alkemilla al profumo di profumo di mela e rosa canina

Per le amanti dei prodotti più classici proponiamo una saponetta struccante artigianale a base di olio di cocco. Completamente naturale e bio, idrata, pulisce e nutre la pelle grazie alla vitamina E.

Prezzo consigliato: 3,50 euro

Schiuma detergente Caudalie Fleur De Vigne

Questa mousse, all’estratto di uva idratante e salvia purificante, rende la pelle fresca morbida e luminosa. Adatta a tutti i tipi di pH, la sua azione delicata è perfetta per le pelli più sensibili.

Prezzo consigliato: 15,50 euro

Purifying Form Mádara

Una schiuma che pulisce a fondo il make-up, senza lasciare residui. Indicato anche per il contorno occhi, è un prodotto naturale a base di rose ed estratto di Achillea nordica. Ha un’azione lenitiva su pelli arrossate e infiammate.

Prezzo consigliato: 22,00 euro

Detergente e struccante Viso Aloe Vera Omia

Questo gel biologico rimuove il make-up e l’unto dalla pelle. Non va applicato su dischetti struccanti ma direttamente sui polpastrelli per massaggiare delicatamente il viso. Ideale per pelli miste e grasse, deterge in profondità e allevia le infiammazioni cutanee.

Prezzo consigliato: 5,95 euro