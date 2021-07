Smalto piedi estate 2021: i colori e tendenze della pedicure

È arrivata la stagione in cui si scoprono i piedi indossando scarpe aperte, sandali e ciabattine. Per questo si fanno largo le tendenze estive per lo smalto ai piedi. Anche per l’estate 2021 sono tante le alternative tra cui poter scegliere: smalti, gel e tantissima fantasia, senza dimenticare le mode evergreen che resistono al tempo.

Le tendenze in fatto di colore per lo smalto ai piedi per l’estate 2021 vedono l’azzurro grande protagonista accanto al nude e al rosa cipria. La pedicure non deve essere obbligatoriamente abbinata alla manicure. Smalto nude sulle mani e azzurro ai piedi.

Coloro che preferiscono la tradizione potranno optare per una french rivisitata: la funky french che consiste nell’utilizzo di colori differenti per tracciare la classica linea bianca.

Volete andare sul sicuro? Puntate sui tre colori classici (della moda e del mondo beauty): bianco, nero o rosso.

Smalto piedi estate 2021: i grandi classici

Nonostante le mode passeggere e le tendenze, ci sono dei capisaldi che non passano mai di moda anche che per quanto riguarda lo smalto ai piedi. Si tratta di quegli smalti che ognuno di noi possiede e che vanno bene praticamente in qualsiasi tipo di circostanza, dalla città al mare.

Stesso smalto per mani e piedi

Il grande classico di sempre sopravvive alle mode del momento e si riconferma come una delle tendenze per l’estate 2021: si tratta dell’uso dello stesso smalto sia sulle unghie delle mani che su quelle dei piedi. Che siano colori accesi oppure più scuri, scegliere lo stesso colore per le mani e per i piedi risulta una scelta sempre vincente.

Bianco, nero e rosso scuro, gli evergreen

Si confermano oltre le tendenze anche i colori bianco, nero e rosso scuro, che rappresentano uno standard di eleganza non solo negli abiti ma anche su mani e piedi.

Smalto piedi: i colori dell’estate 2021

Il mismatched, ovvero lo smalto non per forza abbinato tra mani e piedi, sta diventando di grande tendenza. Tra i colori e gli abbinamenti più di moda per l’estate 2021 ci sono le tonalità rosate e delicate come l’azzurro cielo e quelle dei nude come il beige chiaro e il color cipria. Rappresentano un vero e proprio ritorno alla semplicità.

L’estate 2021 per chi vuole usare un po’ di più è all’insegna degli smalti fluo dalle tonalità più accese e frizzanti, per una perfetta pedicure che richiama la leggerezza d’animo tipicamente estiva.

Immancabili anche i colori pastello come il giallo, il verde menta e il color lavanda: una versione arcobaleno sicuramente più discreta di quella fluo ma ugualmente in perfetto mood estivo.

Smalto piedi, le tendenze delle decorazioni per l’estate 2021

Visti e archiviati i grandi classici con cui non si sbaglia mai, e le tinte unite più di moda, vediamo le tendenze delle decorazioni della nail art per l’estate 2021 da cui prendere spunto.

Smalto piedi: decorazioni sull’alluce en pendant

Sebbene sulle unghie piedi sia complicato effettuare decorazioni, la tendenza è quella di decorare in modo più particolare l’unghia dell’alluce, essendo la più grande e quindi quella dove c’è più spazio per osare. Si usa quindi un colore di base per tutto il piede e poi si applica un secondo colore o una decorazione abbinata alla base, solo sull’unghia dell’alluce.

Smalto piedi estate 2021: Disegni astratti

La tendenza di quest’estate è la pedicure con disegno astratto, geometrico oppure indefinito, quest’ultimo può essere creato con sfumature di due colori usati insieme oppure con l’aiuto di piccoli stampi specifici.

Smalto piedi estate 2021: Foliage e disegni floreali

La natura quest’estate la fa da padrona con disegni di foglie tropicali e colori che richiamano la natura. come il verde abbinato al bianco, al beige o all’oro.

Smalto piedi estate 2021: funky french manicure

La french manicure sui piedi resiste anche quest’anno: con lunette bianche oppure rivisitata multicolore per abbracciare in toto le tendenze di quest’estate: la chiamano funky french e consiste nella versione più colorata e pop della classica manicure, in cui vengono usati colori diversi dal classico bianco.