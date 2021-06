Unghie estate 2021, tra ispirazioni hippie e psichedeliche

La moda di quest’anno sembra attingere in modo chiaro e netto dalle glorie del passato, sarà per quella voglia di leggerezza e quel senso di nostalgia, accentuati dalla situazione che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle. È così anche per le unghie dell’estate 2021, infatti i dettagli degli anni ’60 e ’70 sono di gran tendenza e risultano irresistibili ancora oggi.

In particolare per l’estate 2021 tornano d’ispirazione la moda hippie e i colori psichedelici figli di quella generazione, che riescono ancora ad affascinare e a tornare in voga in un battito di ciglia.

In cosa consiste l’effetto psichedelico e da dove deriva

L’arte psichedelica è nata proprio negli anni ‘60 e ‘70 nelle grandi metropoli degli Stati Uniti e la definizione è stata coniata da Humphry Osmond, uno psichiatra inglese famoso per le sue ricerche sui farmaci psicoattivi. Negli stessi anni nasce il rock di band come i Doors e l’arte ottenuta dall’utilizzo dell’aerografo, strumento pittorico utile per creare linee distorte e immagini astratte.

Unghie estate 2021: fluo ad effetto psichedelico

Per quanto riguarda le unghie, sembra infatti essere tornato un forte interesse per quelle che vengono definite le unghie psichedeliche. Si tratta di manicure che giocano con diversi colori, che mescolati tra loro creano forme e fantasie spesso a spirale, e che evocano appunto uno stile psichedelico. I colori principali per ottenere questi effetti sono per quest’anno decisamente fluo, e sono:

giallo;

azzurro;

verde;

viola.

Qualsiasi sia l’abbinamento che verrà scelto, quello che non può mai mancare è un ottimo smalto neutro o nude, perché la maggior parte degli effetti di questa estate sono realizzabili non per forza sull’intera unghia, ma solo come decorazione. Avere quindi una base impeccabile adeguatamente realizzata faciliterà il lavoro successivo.

Unghie estate 2021: effetto marmo

Un altro effetto molto ricercato sulle unghie per questa estate è quello che imita le venature tipiche del marmo, ma nelle versioni più cangianti. Vengono usati quindi colori di base come il lilla, il verde, il bianco o il blu profondo.

Come creare le “marble nails” a casa

Per chi volesse provare a sperimentare il fai da te e la manicure effetto marmo, è sufficiente un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente al quale aggiungere una goccia degli smalti che si vogliono usare, bastano anche solo due colori e un po’ di manualità: ad esempio si può alternare una goccia di smalto viola a una goccia di smalto bianco, versate sempre al centro del bicchiere. Successivamente si può usare uno stuzzicadenti per mescolare lo smalto, si creerà un vero e proprio vortice d’acqua nel bicchiere, nel quale immergere l’unghia. Aiutandosi con uno stuzzicadenti, una volta tirato fuori il dito dall’acqua rimarrà applicato lo smalto con un perfetto effetto marmo.

Unghie estate 2021: effetto inchiostro

Per questa estate è possibile optare anche per un delicato effetto inchiostro realizzato su base nude. Il risultato che si ottiene è quello di quando l’inchiostro viene a contatto con l’acqua: si creano curve e macchie espanse, come se fosse un quadro astratto. Una piccola opera d’arte che viene chiamata floating ink, che significa appunto inchiostro fluttuante.

Unghie estate 2021: le stampe hippie

Quest’anno si sente parlare anche dello stile hippie per la nail art. Molto simile a quello psichedelico, ricorda l’effetto del tie-dye che si ottiene tingendo i vestiti nella candeggina. In questo caso ovviamente non si immergono le unghie in sostanze aggressive ma le onicotecniche più esperte riescono a riprodurre le stesse chiazze di colore, servendosi dei colori giusti e di piccoli strumenti del mestiere. Si tratta di veri e propri artisti delle unghie, che riescono a ricreare la freschezza dello stile hippie sulle mani.