Azzurro, colore moda dell'estate 2021: i tip per indossarlo (e abbinarlo)

Più intenso del celeste e più chiaro del blu, l’azzurro è il colore moda dell’estate 2021. Eletto tra i colori dell’anno dal Pantone Color Institute, richiama alla mente le tonalità di un cielo sereno, dell’acqua cristallina e di minerali e pietre trasparenti dall’aura nebulosa e impalpabile.

Sebbene appartenga alla scala di colori freddi, si accosta bene sia a carnagioni chiare sia a pelli più ambrate e abbronzate. Ideale per total look della stessa nuances può essere abbinato a contrasto con colori decisi e vivaci, come il giallo o il rosso, o a quelli neutri e delicati del beige e del bianco.

Dal ceruleo allo sky blue, tutte le infinite sfumature di azzurro rappresentano l’eleganza moderna da declinare su abiti e accessori per creare look raffinati e chic. Le tonalità predilette sono quelle polverose del powder blue in grado di donare grazia e alleggerire le sete e i pizzi più pregiati posandosi su pantaloni palazzo, abiti lunghi, gonne ampie e bluse.

Ma come abbinare il colore per creare look impeccabili?

Azzurro colore moda dell’estate 2021: gli abbinamenti

Lo abbiamo visto sfilare sulle passerelle degli stilisti più famosi che hanno abbracciato la tendenza del colore azzurro declinandolo su abiti lunghi, gonne a matita, pantaloni ampi e bluse bon ton. In mise ton sur ton o in abbinamento a colori forti e vivaci, l’azzurro è in grado di creare accostamenti cromatici sorprendenti e mai banali.

Il total look, composto da capi di abbigliamento azzurri ton sur ton, dona un’allure fresca e leggera soprattutto se declinato su tessuti fluidi che donano all’intera mise delle punte cromatiche brillanti. Ad esempio, Giorgio Armani propone un completo blusa+pantaloni dalle linee morbide, effetto accentuato dalla scelta di un tessuto lucido e scivolato, per creare un outfit monocolore con gli accessori sono en pendant.

La delicatezza dell’azzurro è esaltata da colori forti e audaci nella sfilata Fendi, che abbina il colore must have dell’estate con le tonalità del rosso, dell’arancione, del giallo e del fucsia, per un effetto color block.

Miu Miu invece enfatizza il contrasto cromatico dell’abito azzurro cielo con l’abbinamento a un paio di scarpe giallo vitaminico, ottenendo in questo modo un look perfetto per esaltare l’abbronzatura.

Colore azzurro: gli accessori must have

L’azzurro è il colore in testa alle tendenze da declinare anche sugli accessori, come scarpe e borse. Ad esempio, la borsa pochette azzurra con manico rigido, firmata Bottega Veneta, è l’accessorio must con cui completare una mise total black. Se preferite il colore provate l’accostamento con gli abiti floreali o dai colori vivaci (come il rosa, il giallo e il blu navy).

Per un look da vera diva, basterà optare per un paio di occhiali da sole con montatura trasparente declinata nel colore pastello dell’azzurro coordinati al look indossato.

Invece i sandali con platform in velluto azzurro di Emilio Pucci sono il tocco di colore da dare a mise semplici o dai colori neutri come il bianco e il beige.

Vestito azzurro da cerimonia

L’azzurro è il colore pastello perfetto per essere indossato in occasioni formali e cerimonie. Molti brand di moda hanno realizzato abiti da cerimonia da scegliere per partecipare alle celebrazioni che richiedono un dress code elegante ispirandosi ai toni naturali del cielo e del mare. L’abito scultoreo realizzato da Atelier Emè in azzurro polvere, con gonna vaporosa e scollo a trapezio, rappresenta una mise a cui ispirarsi per partecipare a una serata a teatro o di gala.

Hellessy punta invece su un vestito elegante in seta scivolata con ampio scollo a barca e ampie maniche: una mise perfetta per chi è invitata a un matrimonio.

Colore azzurro: come abbinarlo al make up

Mixato con le tonalità metallizzate del bronzo e dell’oro, l’azzurro è la nuances con cui creare beauty look estivi multi colore. Ma come abbinarlo al make up? Zara beauty ha proposto una collezione in cui l’azzurro è abbinato a tonalità vivaci come l’arancione declinato sul blush e alle cromie fluo del verde da sfumare sulle palpebre e con cui contornare gli occhi.