I solari bio sono rispettosi dell’ambiente e proteggono dai raggi solari nocivi senza aggredire la pelle del viso e del corpo, permettendo una abbronzatura naturale omogenea e – soprattutto – sana.

La ricerca e lo sviluppo hanno portato in questi ultimi anni i prodotti migliori di cosmesi naturale eco-biologica a essere più sicuri e spesso più performanti dei classici prodotti solari tradizionali. Materie prime ed attivi di origine naturale dermatologicamente affini e benefici vengono utilizzati con sapienza in ogni crema o olio solare.

I filtri fisici (quindi naturali) e i filtri chimici hanno la stessa funzione e cioè quella di ridurre la quantità di radiazioni luminose che colpiscono la zona su cui vengono applicati. I filtri fisici sono formati da piccole particelle minerali che invece di assorbire proteggono riflettendo i raggi solari difendendo quindi la pelle dalle radiazioni. Esistono anche oli vegetali in grado di fornire protezione solare. La redazione ha stilato una piccola classifica con i 5 best of di DireDonna.

1.Crema Solare Anti-età viso e corpo di Bakel

Contiene un mix di sostanze che garantiscono un’azione anti-età globale: silanolo che contrasta la perdita di elasticità e tono, hamamelis e camomilla che svolgono un’azione lenitiva prevenendo gli arrossamenti, olio di baobab che nutre la pelle in profondità e riduce il danno ossidativo. Disponibile con fattore di protezione medio (SPF 30) e alto (SPF 50).

Ingredienti : silanolo, hamamelis e camomilla.

senza filtri nanometrici, perché le polveri micronizzate non siano assorbite e non si accumulino nell'organismo.

Prezzo consigliato: 72 euro. Scopri se è in sconto.

2. Sun20 Weightless Sum Milk SPF20 di Madara

Previene scottature, secchezza e linee sottili. Finish invisibile e impercettibile. Formula con SPF 100% naturali per viso e corpo, che garantisce protezioni solari sicure ed efficaci e benefici multipli per la pelle con texture setose, aromi deliziosi e magnifica copertura.

Ingredienti : tutti i prodotti della linea sole Madara non contengono filtri UV chimici, parabeni o altri conservanti dannosi, microplastiche, oli minerali, fragranze sintetiche, coloranti artificiali e sono certificati EcoCert.

Texture: lattiginosa, ultra light.

Prezzo consigliato: 25 euro. Scopri se è in sconto.

3. Protezione viso e corpo Alta (SPF 30/50) di Arangara

Offre una protezione completa ed efficace durante l’esposizione al sole sfruttando l’azione sinergica dei filtri solari di ultima generazione certificati dalla Normativa Cosmetica Europea e di ingredienti naturali e biologici dalle molteplici proprietà. Nutre e idrata la pelle, previene l’invecchiamento cutaneo, lenisce irritazioni e arrossamenti, protegge da macchie e danni da intense esposizioni al sole.

Ingredienti : con Aloe Vera Gel, estratti di agrumi e oli vegetali.

Pro: protezione solare UVA/UVB per pelli molto chiare (Fototipo III) o alle prime esposizioni.

Prezzo consigliato: 25 euro

4. Crema Solare Sensitive SPF 30 di Lavera

Crema solare naturale per pelli sensibili con olio di girasole biologico e olio di avocado biologico. Assicura protezione immediata da raggi UVA e UVB e una formula resistente all’acqua e a elevata tollerabilità cutanea.

Ingredienti : nella formula, oltre al Complex, Olio di girasole bio, ricco di Vitamina E e beta-carotene per proteggere le cellule cutanee dall’ossidazione e nutrire delicatamente la pelle. Olio di Avocado bio ricco di lecitina, squalano, carotenoidi e Vitamina A, D ed E e fitosteroli che stimolano la rigenerazione cellulare e rinforzano la barriera cutanea.

Texture: di facile assorbimento, lascia un leggero velo bianco, funzionale ad un'applicazione completa e uniforme su tutto il corpo.

Prezzo consigliato: 13,99 euro Scopri se è in sconto.

5. Olio Solare Spray SPF 30 di Witt

La preziosa miscela di oli vegetali combatte il fotoinvecchiamento e l’azione dannosa dei radicali liberi. Inoltre, la presenza del bisabololo permette di diminuire il rossore dovuto all’irritazione dei raggi solari ed avere così un’abbronzatura naturale ed omogenea. Si applicano facilmente, non ungono la pelle ma anzi la lasciano piacevolmente morbida e setosa. Particolarmente adatti alle pelli chiare o sensibili, sono perfetti per proteggere e nutrire anche i capelli che con il vento, il sole e la salsedine tendono a perdere lucentezza e ad inaridirsi.

Ingredienti : olio di avocado, olio di argan, Vitamina E, Estratto di rosmarino.

Texture: non unge. Indicato per viso e per capelli.

Prezzo consigliato: 20,50 euro