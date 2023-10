Sophie Codegoni sulla rottura con Basciano: “È un momento brutto”

Sophie Codegoni, fresca di separazione dal compagno Alessandro Basciano, è tornata di nuovo a parlare della loro relazione nell’ultima puntata di Casa Chi, rubrica della rivista di Massimo Borgnis che viene pubblicata sulla pagina Instagram del settimanale.

Quando i due giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri le hanno chiesto come stesse, ha risposto: “Non sto bene è, un momento brutto, bruttissimo. Però meno male che lavoriamo, che mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene quindi si va avanti. Nel senso la vita non finisce, quindi si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita ma…”, ha divagato.

“Se sto a casa da sola, sto troppo male… Stamattina sono andata dal parrucchiere, poi esco con la bimba, cammino, faccio, non posso fermarmi. Se volete triplichiamo le puntate… Non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia di poter lavorare bene”, ha continuato Sophie Codegoni.

Poi, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla rottura, suggerendo che potrebbero esserci di mezzo terze persone. “Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che… Non è facile. Ci son tante cose che non si sanno e… Scusate, passiamo a Marco” ha detto, prima di scoppiare a piangere.

E sono in molti ad aver visto in queste dichiarazioni una risposta indiretta a quanto sostenuto da Basciano pochi giorni fa sul suo profilo Instagram: “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”, aveva infatti scritto l’imprenditore in una storia, negando che ci fossero di mezzo altre persone.

I due si erano conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip nel 2021, e lì si erano innamorati. Poi, nel settembre 2022, era arrivata la proposta di matrimonio, seguita dalla nascita della piccola Céline Blue nel 2023.