Sophie Codegoni festeggia l’arrivo in famiglia della piccola Céline

Sophie Codegoni ha pubblicato sui social una serie di fotografie che riprendono alcuni momenti del party organizzato per festeggiare il rientro a casa della neomamma e della primogenita. L’influencer, infatti, il 12 maggio 2023, ha dato alla luce Céline Blue: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato”, scriveva su Instagram l’ex gieffina in un post condiviso anche dal compagno, Alessandro Basciano, con cui è fidanzata dal 2022.

Nella giornata di ieri, 15 maggio 2023, Sophie Codegoni ha condiviso un carosello di immagini che racchiude tutta la gioia provata per essere tornata in famiglia: “Basciagoni’s family”, ha commentato ironicamente nella didascalia del post.

Tra i numerosi palloncini di colore rosa e il tenero sorriso del neopapà, l’influencer ha celebrato per la prima volta la Festa della Mamma e, in uno dei tanti scatti pubblicati online, ha mostrato per la prima volta il suo amato chihuahua agli occhi della piccola Céline.

La festa è stata allestita interamente dalle party planner Martina Di Tommaso e Jolanta Mila che, con grande eleganza, hanno decorato la lussuosa abitazione della coppia sfruttando le tonalità del rosa pastello. Le designer hanno realizzato delle colonnine che sono state posizionate al centro della stanza in cui sono state scattate le fotografie dei festeggiamenti: le tre strutture sorreggono un mazzo di rose e due splendide torte: “Benvenuta Céline”, recita la scritta in corsivo appesa sulla parete principale.

Tra i commenti che riempiono di congratulazioni i post condivisi via social dalla modella 21enne, compaiono anche i nomi di Lara Rosie Zorzetto, ex concorrente di Temptation Island, Angelina Lacour e la conduttrice Manila Lazzaro.