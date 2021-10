Sopracciglia sottili, il ritorno della tendenza anni '90

Negli anni ‘90, le top model più belle e famose del mondo facevano i conti con canoni di bellezza leggermente diversi da quelli di oggi. Attualmente ci sono i social a dettare quasi tutte le leggi a riguardo. Per citarne alcuni, i nomi più gettonati erano quelli di Naomi Campbell e Claudia Schiffer, oggi invece ci sono Gigi Hadid e Kendall Jenner. Così come la moda e l‘abbigliamento erano diversi, anche i canoni estetici e il make up hanno vissuto una fase diversa da quella odierna. Piano piano sembra però che qualcosa torni di tendenza.

È il caso delle sopracciglia sottili nate negli anni ‘90, temute e odiate da tanti, rivalutate da alcuni. Secondo gli esperti con la memoria lunga, il primo a realizzare le sopracciglia sottili fu il make up artist Kevyn Aucoin su una giovanissima Kate Moss, che allora calcava le passerelle come una delle top model più famose di sempre.

In quel decennio, lo specchio della società con il quale confrontarsi non era costantemente online ma piuttosto nascosto tra le pagine delle riviste e nei backstage degli eventi. Tra matite scure per il contorno labbra e piercing al sopracciglio sdoganato dalle Spice Girls, c’erano proprio le sopracciglia sottili, sicuramente meno protagoniste del make up rispetto a oggi, e che arrivavano subito dopo quelle folte e spettinate degli anni ‘80. Le sopracciglia questa volta venivano domate (in modo piuttosto aggressivo se visto col senno di poi) dalle pinzette, e lasciavano la scena agli occhi e al resto del volto, ispirandosi a loro volta a quelle degli anni ‘60.

Sopracciglia sottili vs sopracciglia folte: la moda che cambia (e si ripete)

A fare bene i conti infatti, la moda è ciclica: c’è chi dice che si ripeta più o meno ogni 30 anni e se la matematica non è un’opinione, grazie anche agli adulti che oggi guardano a quel periodo con un po’ di nostalgia, gli anni ‘90 stanno tornando di moda proprio ora, e con essi potrebbero tornare di tendenza anche le sopracciglia sottili.

Intendiamoci: le esagerazioni non vanno mai bene, né in un senso né nell’altro. Dimentichiamo per sempre e senza rimorsi le sottilissime ali di gabbiano dei primi 2000 ma proviamo a tenere a mente che come sempre, quando si tratta di make up, l’importante è l’equilibrio e l’armonia: non è detto che tutti i visi possano essere valorizzati da sopracciglia folte, grandi e ben disegnate come è accaduto negli ultimi anni, anzi.

Non c’è infatti una regola universale come invece Instagram vuole farci credere. È sempre una questione di proporzioni. In virtù di questo fattore così importante, le sopracciglia anni ‘90 potrebbero donare maggiormente a determinati tipi di viso.

Come capire se le sopracciglia sottili anni ‘90 fanno per noi

Folte e praticamente perfette come vanno di moda oggi oppure sottili come si usavano negli anni ’90? Tutto dipende dalle proporzioni del viso, a prescindere dalle mode del momento. Le sopracciglia danno armonia e vitalità allo sguardo, per questo la loro forma deve tenere conto di quello che gli sta intorno!

Ad esempio, le sopracciglia sottili come quelle di un paio di decenni fa, lasciano ampio spazio alla palpebra dell’occhio (e quindi agli ombretti). A dispetto però di una profondità che veniva un po’ compromessa per via della sottigliezza che le caratterizza.

La risposta dunque su cosa sia meglio per noi sta nella matematica e nelle mani degli esperti. Attraverso gli attrezzi del mestiere, che vanno da semplici pinzetta e forbicina, passando per il make up e arrivando fino agli strumenti per la dermopigmentazione e il microblading, gli specialisti sono in grado di prendere le misure e capire cosa è meglio per noi a prescindere dalle tendenze.