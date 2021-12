James Van Der Beek insegna ai neogenitori cosa fare con un bambino che piange

James Van Der Beek, conosciuto per aver interpretato il famosissimo personaggio di Dawson nel celebre telefilm Dawson’s creek, è da poco diventato papà per la sesta volta. Di esperienza come genitore ne ha sicuramente fatta tanta e ha deciso di condividerla con i suoi follower su Instagram.

L’attore, infatti, ha pubblicato un video per aiutare le mamme e i papà in difficoltà, rispondendo alla fatidica domanda: Cosa fare con un bambino che piange?

La chiave di tutto, secondo l’attore, è nella parola “CALLLM”. Il termine assomiglia alla parola “calma”, ma nasconde al suo interno un acronimo che svelerebbe una strategia che tutti dovrebbero utilizzare in caso di capricci.

La C sta per “connessione”. James spiega: “Ogni momento è un’opportunità per creare una connessione con il tuo bambino, quando ride, ma anche quando piange. Puoi dimostrargli di essere lì per lui ed è un’opportunità per creare una connessione tra di voi”.

Poi, prosegue: “La A sta per Accettazione. Accetta di avere un bambino che piange. La pace passa dall’accettazione. Accetta semplicemente che piange, che ha qualcosa da comunicare così. La prima L sta per Love (amore). La seconda L sta per Listen (ascolto): ascolta con il tuo cuore cosa il tuo bambino sta cercando di comunicarti. La terza L sta per List (elenco). Fai un elenco di cosa potrebbe volerti comunicare. Sarà troppo stanco? Sarà affamato? Avrà caldo? Vorrà essere cambiato?”.

Infine, la lettera M: “M sta per Magia. Essere genitori è qualcosa di magico”.

James si è sposato nel 2010 con Kimberly Brook e lo stesso anno la coppia ha avuto la prima figlia, Olivia, che oggi ha 11 anni. Poi c’è Joshua, di 9 anni, Annabel di 7, Emilia di 5, Gwendolyn di 3 e l’ultimo arrivato in casa Van Der Beek, Jeremiah.

L’attore ha voluto mettere a disposizione dei fan la sua consapevolezza come padre e nella didascalia del video ha ribadito: “Condividere cosa ho imparato dopo sei bambini mi auguro possa essere utile a chi è alle prime armi”.