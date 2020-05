Festa della mamma, regali fai da te per bambini

La Festa della mamma è alle porte: quest’anno i regali fai da te per bambini non potranno essere preparati con le maestre dell’asilo. Tuttavia, con il papà, con i fratelli e le sorelle maggiori, con la baby sitter o con i nonni, anche i più piccoli potranno preparare il loro regalo fatto in casa per la mamma.

I bimbi amano fare lavoretti colorati con carta, cartoncino, stoffa e tanti materiali riciclati. Il fai da te per i bambini è un passatempo creativo, ma anche un momento in cui si imparano la manualità, la fantasia, la conoscenza di azione e reazioni. La soddisfazione di aver creato qualcosa di bello con le proprie mani e, soprattutto, di regalarlo alla tanto amata mamma, sarà un dono per lei quanto per i figli.

Il papà o i fratelli più grandi, poi, potranno pensare a un regalo aggiuntivo, fiori, un kit beauty o qualcosa di originale acquistato online.

La nostra redazione ha messo insieme 3 regali fai da te per bambini, semplici da realizzare ma davvero belli, tra cui anche un biglietto di auguri, da completare con le frasi per la Festa della mamma. I più piccoli dovranno farsi aiutare nei passaggi più complessi, come quelli per cui servono le forbici.