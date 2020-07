Talloni screpolati: cause e rimedi della pelle secca sui piedi

Si tratta di un fenomeno comune e abbastanza diffuso, ma non per questo è trascurabile: avere i talloni screpolati può essere sintomo di poca idratazione della pelle del piede, comportamenti e scarpe scorretti, ma anche l’insorgenza di qualche patologia. Conoscere la causa dei talloni screpolati è importante, così come sapere cosa fare per migliorare le condizioni della pelle, che si frantuma in tanti taglietti.

Talloni screpolati: le cause

Molteplici fattori possono causare talloni screpolati, per questo sono un inestetismo della cute comune, che colpisce diverse persone. Se nella maggior parte dei casi non c’è da preoccuparsi, è bene comunque risolvere il problema dei taglietti sul tallone, poiché possono portare a complicazioni anche gravi.

Importante quindi conoscere la causa delle screpolature, sia quelle più evidenti o addirittura che sanguinano, ma anche quelle più contenute.

1. Pelle inaridita

La principale causa di talloni screpolati è la pelle estremamente secca sui piedi. Le piante dei piedi sono sempre a contatto con la terra, e per questo presentano una cute particolarmente dura e resistente. Tuttavia, necessita di idratazione come il resto del corpo, e se non si applica regolarmente una crema nutriente, i continui attacchi esterni possono rovinare la pelle dei talloni anche di molto. Inoltre, l’acqua calda inaridisce molto la cute, infatti la pelle secca dopo la doccia deve essere idratata, compresa quella dei piedi.

2. Sfregamenti

Favoriscono la formazione di screpolature anche i continui sfregamenti dei talloni sui calzini o sulle scarpe. Camminando infatti la parte posteriore del piede è a contatto con il tacco e la scarpa, è la parte che si alza e abbassa durante il movimento. Di conseguenza, sfregare continuamente i talloni porta la pelle a inaridirsi e rovinarsi. In ogni caso, meglio utilizzare almeno le calze, che sono più morbide rispetto ai materiali delle scarpe, ed evitare quindi di usare calzature senza calzini.

3. Acqua, sabbia, e altri agenti

Agenti che causano o favoriscono l’insorgenza di talloni screpolati sono l’acqua, ad esempio della piscina o in estate quando ci si bagna spesso. Ma anche la sabbia e l’acqua salata al mare, così come qualsiasi altro materiale del pavimento se si cammina scalzi.

4. Camminare scalzi o con scarpe inadatte

Fondamentale per la salute dei piedi è utilizzare le calzature adatte. Innanzitutto, camminare scalzi è un’abitudine scorretta, poiché il continuo contatto dei piedi su materiali duri, polveri e sostanze irritanti che ci possono essere per terra, è deleterio per la pelle. Ma anche indossare scarpe poco consone al benessere della postura e del piede, come le scarpe con il tacco, le infradito, gli zoccoli.

5. Prodotti aggressivi o poco efficaci

Un ulteriore fattore di rischio per i talloni screpolati è l’uso di prodotti per la pelle troppo aggressivi, che eliminano il naturale film protettivo sulla pelle e svolgono l’azione opposta a quella desiderata, andando a seccare la pelle invece di idratarla. Oppure le creme utilizzate non sono abbastanza efficaci, perché non tutte le pelli sono uguali, e non tutta la pelle del corpo è la stessa. Una crema valida per nutrire la pelle di gambe e braccia ad esempio può non servire sulla pelle dei talloni e dei gomiti.

6. Condizioni o malattie del piede

Talvolta possono sussistere condizioni del piede che comportano tra i sintomi anche i piedi screpolati. Alcuni esempi sono il piede piatto, che favorisce gli sfregamenti con il terreno, anomalie nell’allineamento delle ossa del metatarso, la predisposizione a calli e duroni sotto i piedi, che rendono la pelle più rigida e incline a spezzarsi.

E ancora infezioni al piede, psoriasi o eczemi, il cosiddetto piede dell’atleta che causa l’insorgenza di funghi: tutte queste situazioni indeboliscono la pelle del piede rendendola più esposta a taglietti o altri problemi. Infine, la sudorazione eccessiva dei piedi aumenta l’attrito della pelle nelle scarpe e con le calze.

7. Altre patologie

Non solo condizioni specifiche dei piedi, ma anche patologie che riguardano tutto l’organismo sono fattori di rischio. Tra le malattie che possono causare screpolatura dei talloni troviamo il diabete, che comporta diversi problemi a livello dei piedi.

Il piede diabetico è soggetto a diverse condizioni patologiche, sia perché diminuisce la circolazione, sia perché questa patologia causa neuropatia, un’eccessiva sensibilità del piede. Che rischia così maggiormente di incorrere in calli, piaghe, ragadi e anche talloni screpolati. Anche l’obesità è considerata rischiosa per questo problema, sempre per la difficoltà nella circolazione, ma anche perché un peso maggiore sui piedi causa maggiore pressione.

8. Sport

Un’attenzione particolare va fatta per gli sport: chi pratica un’attività fisica agonistica o regolare esercita più pressione sul piede. Sia per come viene appoggiato nei movimenti sportivi, sia perché favorisce la sudorazione e il contatto con sostanze irritanti, scarpe sportive non sempre comode e terreni polverosi.

Come prevenire i talloni screpolati

Dal momento che quando si creano ci vuole diverso tempo prima che il trattamento sia efficace, è meglio prevenire la formazione dei talloni screpolati. Per farlo bisogna fondamentalmente evitare che si verifichino le cause che abbiamo visto, salvo patologie specifiche. Quindi l’idratazione è la prima importante alleata nella prevenzione, che si favorisce innanzitutto bevendo almeno 1,5 L d’acqua al giorno e con un’alimentazione corretta.

Inoltre grazie a un costante e regolare utilizzo di creme specifiche per i piedi, che siano sufficientemente nutrienti ed emollienti. Insieme all’idratazione è importante anche la pulizia: i piedi devono essere sempre ben detersi e asciutti prima di indossare le scarpe. È bene inoltre evitare l’utilizzo di scarpe scomode, troppo strette o aperte come infradito, ciabatte per il mare e zoccoli, ma anche quelle con il tacco. Bisogna garantire più spazio e protezione possibili al piede che così non sfrega troppo.

Utili in questo senso possono essere gommini e plantari, che ammorbidiscono l’impatto del tallone. Allo stesso modo evitare di camminare scalzi e usare solamente calzini di cotone, più morbidi e leggeri in modo che anche il piede suda di meno. Tra gli altri accorgimenti da prendere sia per curare che per prevenire problemi di questo tipo si possono fare pediluvi, impacchi, scrub ed esfolianti.

Talloni screpolati: come trattarli?

Trattare i talloni screpolati, così come prevenirli, significa prendersi cura dell’idratazione e del benessere della pelle e dei piedi. Per farlo si possono attuare diversi trattamenti, a seconda anche della gravità. Una buona pedicure fai da te o dall’estetista è un toccasana per i piedi, non solo con l’applicazione dello smalto, ma grazie alle procedure di esfoliazione e idratazione.

Il prodotto principale per trattare i talloni screpolati è la crema idratante specifica per i talloni, che ripristina la morbidezza e l’elasticità della pelle. Le creme migliori in questo caso contengono glicerina, mucillagini e acido ialuronico. Per le screpolature più gravi e profonde si può optare invece per creme con oli e burri naturali, come quello di karitè o l’olio di mandorla, ma anche la vaselina.

Per un effetto più duraturo anche della crema, che di giorno rischia di non assorbirsi bene, esistono le calze con gel o impacchi idratanti. Si tratta di veri e propri calzini, o involucri in plastica a forma di piede, che contengono prodotti nutrienti, da applicare sui piedi e tenere tutta la notte. In questo modo la pelle ha modo di assorbire una buona quantità di crema, per un’azione molto più efficace. In commercio e in farmacia se ne trovano diversi, con prezzi accessibili.

Tra i trattamenti consigliati c’è anche la raspa, uno strumento per pedicure con carta abrasiva adatta a levigare la pelle più dura e screpolata. Solitamente si presenta con due o più testine, più o meno ruvide, per un trattamento delicato o più intenso a seconda della necessità. Anche se l’alternativa più sicura ed efficace è la pietra pomice, che vedremo meglio nei rimedi naturali.

Talloni screpolati: i rimedi naturali

Per trattare i talloni screpolati, la natura offre diversi elementi che favoriscono il benessere della pelle. Anche la maggior parte delle creme in commercio contiene ingredienti naturali, come oli essenziali, vitamine e proteine che svolgono tante diverse azioni benefiche per ammorbidire e idratare la pelle dei piedi ruvida e secca. Vediamo i principali rimedi naturali fai da te, sani ed efficaci.

Pediluvio naturale

Una delle cose più importanti quando si vuole iniziare a trattare i piedi rovinati è il pediluvio, fatto con ingredienti naturali. È un processo fondamentale, che aiuta a idratare, ammorbidire e detergere i piedi, che risultano non solo più sani ma anche rinfrescati in qualsiasi momento. Viene fatto come trattamento prima di applicare la crema, o passare la pietra pomice.

Facile da preparare a casa, sono disponibili diverse versioni, che contengono ingredienti dalle proprietà benefiche. Un esempio è il pediluvio caldo con 4 gocce di olio essenziale di lavanda e due cucchiai di bicarbonato. Si tengono in ammollo i piedi per circa 15-20 minuti, e segue uno scrub, che elimina la pelle morta e secca, e lascia i talloni morbidi e lisci. La lavanda garantisce anche un effetto rilassante, perfetto dopo una giornata nella quale i piedi hanno faticato.

Un’alternativa è il pediluvio con farina di riso, che aiuta a rimuovere la pelle morta contrastando la formazione di screpolature, unita a due cucchiaini di miele o aceto di mele, due elementi antibatterici e idratanti. Basta immergere i piedi nell’acqua calda con questi ingredienti per circa 10 minuti, massaggiando bene i piedi con il composto creato con la farina di riso.

Scrub

Dopo il pediluvio un passaggio importante nella cura casalinga dei piedi è lo scrub, che aiuta a esfoliare ed eliminare la pelle morta. Meglio non farlo tutti i giorni, ma circa una volta alla settimana, di più se la situazione iniziale è più grave. Questo perché è troppi trattamenti scrub possono irritare la pelle e avere l’effetto contrario. Gli scrub fatti in casa sono molto semplici, perché necessitano solamente di zucchero o sale, in grado di fornire l’effetto scrub e un olio essenziale.

Un esempio efficace è lo scrub con due tazze di zucchero di canna, mezza di olio di cocco e un pizzico di olio di menta piperita. Un’alternativa contiene invece, insieme a una tazzina di zucchero, mezza tazza di olio di semi d’uva e 3 gocce di olio di eucalipto, noto per le sue proprietà antisettiche, antinfiammatorie e antibatteriche. Per uno scrub che non solo elimina la pelle morta, ma aiuta anche a prevenire nuove infiammazioni e secchezza. In tutti i casi basta applicare un massaggio, lasciare agire qualche minuto e risciacquare per bene in modo da eliminare tutto lo zucchero.

Pietra pomice

Arriviamo allo strumento per antonomasia nella cura dei piedi, la pietra pomice, una roccia magmatica leggera e porosa. Si utilizza per levigare i talloni e rimuovere la pelle morta, così che già solo dopo questo trattamento la pelle risulta liscia e morbida. Per un risultato efficace, bisogna fare movimenti circolari e delicati, poiché un’azione troppo aggressiva potrebbe rovinare la pelle già fragile e secca. La pietra pomice viene passata dopo il pediluvio e l’eventuale scrub.

Impacchi nautrali

Al posto della crema idratante, si possono realizzare impacchi da tenere per qualche minuto o anche tutta la notte sui piedi. Gli oli e i burri naturali sono gli alleati migliori per idratare e ammorbidire la pelle grazie alla loro consistenza e alle proprietà che contengono. Uno degli impacchi più efficaci è con il burro di karitè, puro oppure mescolato con olio di mandorle e di oliva in quantità uguali, da lasciare ogni sera per circa 20 minuti.

Un impacco utile perché idrata e favorisce la rigenerazione cellulare si realizza con diluendo 5 gocce di olio essenziale di menta in un cucchiaio di olio di sesamo. Dopo aver mescolato bene, si spalma il composto sui piedi, soprattutto sui talloni, e si indossano dei calzini di cotone per tutta la notte. Un’alternativa simile se non si trova in casa l’olio di sesamo è fatto con due cucchiai di succo di limone, due cucchiai di olio d’oliva e un po’ di bicarbonato.

Talloni screpolati: i migliori prodotti e le creme

Oltre ai rimedi naturali che possiamo realizzare a casa, in commercio si trova un’ampia gamma di prodotti per talloni screpolati tra cui scegliere. Le creme idratanti sono le più utilizzate, e se ne trovano molte anche online, specialmente in siti di farmacie. Efficaci e semplici da applicare, le creme per i piedi aiutano a rigenerare la pelle screpolata e idratare in profondità. Vediamo i 5 migliori prodotti e creme per trattare i talloni screpolati.

1. Scholl Crema per Talloni Screpolati Active Repair K+

Uno dei principali marchi di prodotti per i piedi è Scholl e anche in questo caso si distingue per la sua efficacia. La crema per talloni screpolati contiene Active Repair K+, un ingrediente a base di cheratina, che favorisce il naturale processo di rinnovamento della pelle creando una barriera protettiva per una riparazione più veloce della pelle screpolata. Senza profumo e a rapido assorbimento, è una delle creme per talloni screpolati migliori in commercio.

STARSKIN Magic Hour™

2. STARSKIN Magic Hour™

I Magic Hour™ di Starskin sono calzini esfolianti a doppio strato per i piedi, una maschera nutriente che dona una delicata esfoliazione e un’idratazione profonda. Il trattamento, ricco di acido lattico, rimuove le cellule morte della pelle dei talloni e dei piedi in generale, in modo da lasciare levigate anche le zone più ruvide. Inoltre, contiene ingredienti naturali in grado di purificare, nutrire e ammorbidire i piedi, tra cui salvia e semi di soia. Infine, calendula e fagioli mung aiutano grazie alla loro azione riparatrice e antinfiammatoria.

Noksan Crema rigenerante per talloni screpolati

3. Noksan Crema rigenerante per talloni screpolati

La crema rigenerante di Noksan è studiata per trattare i talloni screpolati, poiché idrata e aiuta a rimarginare le fessurazioni. Inoltre mantiene la pelle nutrita, morbida e tonica, prevenendo così la formazione di nuove screpolature, e mantenendo la microcircolazione. Contiene urea, mimosa tenuiflora e Omega 6.

Magnitone London Well Heeled!

4. Magnitone London Well Heeled!

Il dispositivo a batteria Well Heeled! di Magnitone London è realizzato per effettuare la pedicure comodamente a casa. Il roller, rivestito di microcristalli, è in grado di raggiungere comodamente le diverse aree del piede, in modo da rigenerare a fondo la pelle. Dotato di due testine rotanti, realizza un’azione delicata in tutto il piede, ed extra-esfoliante nelle zone più ruvide e screpolate come i talloni. Che risultano morbidi, lisci e con una sensazione di comfort.

Gehwol pediluvio in polvere

5. Gehwol pediluvio in polvere

Il preparato per il pediluvio di Gehwol funge da ammorbidente, detergente e idratante. Contiene oli naturali di rosmarino, lavanda, timo, eucalipto e altri ingredienti aromatici. Tutti questi oli essenizali sono assorbiti facilmente dalla pelle, e donano una serie di benefici per il benessere dei piedi, che risultano puliti, freschi, morbidi e profumati. Ottimo anche per contrastare la pelle secca e screpolata di piedi e talloni, poiché combatte la disidratazione e aiuta la rigenerazione cellulare.

Disponibile su Amicafarmacia a 8,99 euro Acquista ora