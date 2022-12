Pelle secca dopo la doccia: le cause e rimedi per una pelle piena di benessere

Ci sono momenti in cui, dopo avere fatto una bella doccia rilassante e non appena si esce e ci si coccola tra il calore e la morbidezza dell’accappatoio, questa piacevole sensazione di benessere appena ottenuta si dissolva per un piccolo problema molto fastidioso: la pelle secca dopo la doccia, un fastidio a cui spesso non si sa dare una reale motivazione, ma che è molto più comune di quanto si possa pensare.

Ma cos’è che provoca la pelle secca dopo la doccia, cosa la crea e come fare per evitare questo piccolo inconveniente a carico della bellezza e della salute della cute?

Perché la pelle si secca dopo la doccia?

Prima di capire come prevenire questo problema è importante comprendere le ragioni che lo causano, per permettervi di agire direttamente alla fonte della pelle secca dopo la doccia ed evitare di dovervene preoccupare.

Per comprendere la cause, quindi, è bene ricordare com’è fatta la nostra pelle e cos’è lo strato idrolipidico, ovvero quella parte di grasso che ognuno di noi ha e che viene prodotto naturalmente dalla pelle per proteggerla da eventuali aggressioni esterne. Ma non solo: lo strato idrolipidico, infatti, si occupa anche di favorire il passaggio delle diverse sostanze dalla cute all’esterno e dall’esterno alla pelle stessa.

Uno strato di grasso che è composto per il 95% da sostanze grasse, appunto, che agiscono come una barriera e per il restante 5% da molecole idrosolubili, che idratano la cute e agiscono per trattenere l’acqua.

Nel momento in cui il film idrolipidico non lavora nel modo corretto o viene alterato per varie ragioni, si arriva a una carenza di acqua e lipidi che, a loro volta, portano alla disidratazione della cute e alla classica pelle secca, opaca e con la tendenza a squamarsi.

Un problema che può apparire subito dopo la doccia, per esempio a causa dell’acqua troppo calda utilizzata e che va a impoverire il film idrolipidico causandone la disidratazione.

La cause della pelle secca

Altro fattore che può contribuire alla formazione della pelle secca dopo la doccia è l’utilizzo di saponi o detergenti troppo aggressivi o sgrassanti, ma anche molto schiumogeni che portano a impoverire la pelle generando arrossamenti, secchezza e a volte una sensazione come di prurito o pizzicore.

Occorre poi ricordare che, la pelle secca, può subentrare anche per altre cause totalmente scollegate dalla doccia come:

una carenza di nutrienti come le vitamine o un’inadeguata idratazione durante il giorno;

malattie della cute come la psoriasi o la dermatite;

fattori ormonali e in particolare quando si ha un abbassamento degli estrogeni;

l’uso di determinato farmaci;

l’invecchiamento fisiologico della pelle.

Come prevenire la pelle secca dopo la doccia

Al di là di questi casi specifici, quindi, se il problema compare solo dopo la doccia, è importante agire in modo mirato. In primo luogo abbassando la temperatura dell’acqua che si utilizza, e che dovrebbe essere il più simile possibile a quella della cute, circa 37° e in secondo luogo cambiando i prodotti detergenti che si utilizzano, optando per qualcosa di più delicato, naturale e adatto alla propria tipologia di pelle. Un prodotto ad hoc che certamente potrà contribuire ad alleviare la comparsa della pelle secca dopo la doccia. Ma non solo.

Per correre ai ripari e proteggere la cute da questo piccolo disturbo è possibile agire in modo preventivo. Come? Attraverso dei piccoli accorgimenti da attuare durante tutta la giornata per permettere alla pelle di mantenersi sana e forte sia prima che durante la doccia e ovviamente anche dopo.

La prevenzione

Azioni come, per esempio:

garantire una buona idratazione alla cute con una sana alimentazione e bevendo almeno due litri di acqua a giorno;

limitare il sale nelle pietanze (cosa che fa bene in generale e non solo per la pelle);

utilizzare dei prodotti delicati e idratanti, sia sotto la doccia che durante la vostra beauty routine per la pelle secca, per esempio optando per quelli in gel con pH neutro, ottimi per la pelle secca e da adottare sia alla mattina che alla sera prima di coricarsi;

ottimi per la pelle secca e da adottare sia alla mattina che alla sera prima di coricarsi; l’utilizzo di creme idratanti nutrienti per il viso e creme corpo (optando per dei prodotti mirati) ma anche di oli come quello di mandorle o del classico burro di karité, da applicare sempre dopo ogni doccia o bagno;

l’utilizzo di latti detergenti per la pelle del viso anche sotto la doccia per evitare di irritarla inutilmente;

eseguire a cadenza regolare, almeno una volta la settimana, uno scrub, per eliminare le cellule morte e garantire alla cute di rigenerarsi;

Ricordandovi sempre, inoltre, che ogni problema si può evitare se si “lavora” giorno dopo giorno con l’obiettivo di prendersi cura di sé, con le azioni giuste e con i prodotti giusti.

Vi raccomandiamo... 4 migliori creme e lozioni per quando la pelle prude

Prodotti per trattare la pelle secca dopo la doccia

Cosmetici come quelli che vi suggeriamo qui di seguito, che ben si adattano alla caratteristiche della propria pelle, con grandi proprietà nutrienti e idratanti, delicati e che aiutano la cute a schermarsi dagli agenti esterni.

Per una pelle sempre elastica, morbida e dall’aspetto sano e lucente. Da usare sia sotto la doccia che dopo, per una coccola di benessere continua ed efficace.

Aveeno Dermexa Set Per Uso Quotidiano: Bagnoschiuma Idratante, Crema Corpo Idratante E Balsamo Corpo, Pelli Sensibili, Senza Profumo Un trattamento completo dalla detersione con massima idratazione integrata fino alla cura delle pelle post doccia, con idratanti specifici e altamente performanti. Perfetti per le pelli secche e sensibili, donano una sensazione di freschezza e morbidezza immediata 31 € su Amazon 33 € risparmi 2 €

Biopoint - Crema Corpo Nutrizione Prodigiosa, Azione Nutriente e Protettiva per la Pelle Secca e Molto Secca, Ideale per Uomo e Donna, Dona Elasticità e Morbidezza, 500 ml Massima idratazione, luminosità. morbidezza e splendore. Una crema adatta sia alle pelli normali che a quelle molto secche e aride, per una coccola di benessere e nutrimento a tutto il copro 9 € su Amazon

Foamie - Crema corpo idratante Burro solido per il corpo al cocco e burro di cacao, per un'idratazione intensa 8 € su Amazon Pro Vegana e priva di plastica Contro Nessuno