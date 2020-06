Infradito con tacco: come indossare la tendenza ugly-chic dell'estate

Non solo infradito gioiello: spopolano nell’estate 2020 anche le infradito con tacco, tendenza decisamente ugly chic che affonda le sue radici negli anni Novanta. Se le ciabatte da piscina si trasformano in slides e diventano modelli super trendy da sfoggiare anche per una cerimonia, le infradito cercano dunque di sollevarsi da terra e di conquistare il cuore delle fashion victims.

Gli abbinamenti perfetti? Con gli shorts, gonne midi (anche in modelli plissettati e in super trendy declinazione metallizzata) e romantici slip dress.

Una tendenza che non è certamente passata inosservata a Chiara Ferragni che le ha indossate durante la vacanza italiana a Portofino per i suoi look in spiaggia e a bordo piscina.

Infradito con tacco, gli abbinamenti

riprendono spazio non solo in passerella, nobilitate dagli stilisti, ma anche nello street style e sui profili social; un modello scomparso, in questi anni, perché donano su pochissimi piedi. Il motivo? Non avendo dei listini reali che trattengono le estremità dei piedi al loro posto, possono muoversi troppo, facendolo sentire poco stabile; Il consiglio ? Puntare su proposte con tacchi kitten , più facili da indossare dei tacchi a spillo, e su modelli che abbracciano il più possibile il piede e su scarpe con listini colorati, lacci alla caviglia e incroci strategici perché si prestino a soluzioni più contenitive;

? Puntare su proposte con , più facili da indossare dei tacchi a spillo, e su modelli che abbracciano il più possibile il piede e su scarpe con listini colorati, lacci alla caviglia e incroci strategici perché si prestino a soluzioni più contenitive; Acquistare la calzatura di mezzo numero più grande soprattutto in vista delle alte temperature estive che, inevitabilmente, faranno gonfiare gli arti. I sandali infradito con tacco più comodi possono essere la soluzione ideale per chi è costretta a stare tante ore in piedi.

Infradito con tacco, le tendenze

Rejina Pyo ha fatto sfilare un paio di infradito con tacco in pelle bianca con suola quadrata abbinato a un completo in kaki e arancio. Verde pistacchio la clutch da portare al braccio.

Perfetto anche il trench in pelle color ghiaccio con il modello di sandali neri proposti da Bottega Veneta, da abbinare con la clutch in pelle marrone.

Givenchy ha mandato in passerella diverse declinazioni di infradito con tacco, compreso un modello bicolore, bianco e nero, da portare con uno chemisier lungo e nero.

I 7 modelli di infradito con tacco da comprare

Fendi propone le infradito Promenade con fascia alta impunturata in suede rosa. Suola platform ricoperta in tono con effetto embossed.

Prezzo consigliato: 620 euro Disponibili in sei colori il sandalo infradito Stretch di Bottega Veneta, con cinturino alla caviglia e suola quadrata lunga in nappa ultra morbida.

Prezzo consigliato: 690 euro L’infradito Tropea di Gianvito Rossi è in pelle bianca decorato con dettagli intrecciati e un tacco a spillo da 70 mm.

Prezzo consigliato: 590 euro Da René Caovilla arriva il sandalo Eliza in raso nero, impreziosito da un doppio filo di perle bianche e strass dorati incrociati sul collo del piede. Tacco basso ricoperto in tono e suola glitter.

Prezzo consigliato: 890 euro Rompe gli schemi il sandalo in gomma effetto zeppa di Marni, con tacco grosso dipinto a mano effetto bamboo e tallone imbottito.

Prezzo consigliato: 650 euro Asimmetrici i sabot Givenchy open-toe con punta quadrata e infradito, di pelle a concia vegetale nera e naturale per un piede e di pelle a tinta unita nera per l’altro, con tacco grafico di legno a righe tagliato al laser.

Prezzo consigliato: 850 euro La soluzione low cost? Il sandalo a punta quadrata di Zara con tacco in pelle color cuoio, tomaia in pelle efascetta sulla parte anteriore con infradito.

Prezzo consigliato: 59,95 euro