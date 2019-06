Tavola estiva: idee chic per apparecchiare

Fresca e colorata, la tavola estiva si riempie di idee chic per apparecchiare con leggerezza. Il diktat da tenere sempre a mente, indipendentemente da gusti, tendenze e stili? Mai esagerare con decorazioni ed elementi, in linea con la semplicità, che con il caldo prende il sopravvento anche nei menu di pranzi e cene all’aperto, in giardino o in terrazza.

Una tavola chic può rispecchiare lo stile dell’ambiente, della casa, della padrona di casa: sofisticato, minimal, country, vintage o moderno, ma può anche ispirarsi a temi cari all’estate, come quello marinaresco, o ai tripudi di frutta e fiori della bella stagione.

Se siete in cerca di ispirazione e di idee chic per apparecchiare la tavola estiva, ecco gli utili consigli della redazione di DireDonna.

Stili e temi per la tavola estiva

Le idee chic per apparecchiare la tavola estiva