Topper materasso: a cosa serve e come sceglierlo

Il topper materasso, come è facile capire dal nome stesso, è un elemento che si posiziona sopra il materasso, utile quando si desidera modificarne qualche caratteristica e non si vuole cambiare: vediamo, nel dettaglio, a cosa serve e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

L’importanza del sonno, del resto, è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere, e il materasso giusto, che vada incontro alle necessità di ognuno, è alla base di un buon riposo. Dormire bene aiuta l’apprendimento, diminuisce lo stress e la possibilità di scompenso cardiaco, favorisce perfino il dimagrimento.

Gli adulti dovrebbero dormire tra le 7 e le 9 ore a notte, per recuperare e essere pronti per una nuova giornata. Il materasso, va da sé, svolge un ruolo essenziale in una notte rilassante e in un sonno comodo e profondo.

Può succedere, però, di accorgersi troppo tardi di aver acquistato il materasso sbagliato per le proprie esigenze, o che queste ultime siano cambiate. Se non volete cambiare materasso, entra allora in gioco il topper.

A cosa serve il topper materasso

Il topper è un materassino, chiamato a volte trapuntino, dell’altezza variabile tra i 3 e i 7 centimetri, che si posiziona tra il materasso e il coprimaterasso (che avrà così la funzione di ancorarlo e mantenerlo fermo).

Il “correttore” per il materasso ha diverse funzioni:

serve a rendere più accogliente e morbido un materasso duro;

serve a preservare il materasso dall’usura;

è utile per assorbire l’umidità e non farla penetrare nel materasso, aumentando la traspirazione;

può essere utile in caso di mal di schiena, per chi dorme di lato o supino;

può riunire due materassi singoli dando vita a un comodo matrimoniale.

Come sceglierlo

Il topper materasso, naturalmente, va scelto in base alle esigenze. Le opzioni sono moltissime. Si possono anche scegliere due topper diversi singoli per modificare un materasso matrimoniale di base nel caso in cui le necessità dei partner siano diverse.

Il topper materasso in memory foam è ideale per chi vuole aumentare il comfort, ma anche il sostegno. Un topper in fibra, invece, è facile da lavare ed è perfetto per chi vuole proteggere il materasso.

Abbiamo selezionato alcuni dei prodotti migliori sul mercato in questa snella ma essenziale guida all’acquisto.

Il più economico AmazonBasics Coprimaterasso in memory foam Con cinghie elastiche Un prodotto pratico ed efficace, che grazie alle zone testurizzate riduce la pressione a contatto con il corpo 90 € su Amazon Pro 7 zone differenziate

Rivestimento lavabile

Certificazioni CertiPur europea e OEKO-TEX Contro Nessuno

Il topper firmato da AmazonBasics è un prodotto utile e pratico. Da un lato, grazie alle zone testurizzate, la pressione esercitata sui diversi punti del corpo è ridotta, minimizzando così i dolori articolari, quelli reumatici e le sciatalgie. Dall’altro, si fissa bene al materasso grazie alle cinghie elastiche e può essere lavato con praticità.

Stile futon Evergreenweb Correttore Materasso in Memory Foam Effetto piuma d'oca Un prodotto di alta qualità, Made in Italy e realizzato interamente da artigiani per i vostri sogni d'oro 159 € su Amazon 300 € risparmi 141 € Pro Automodellante

Made in Italy

Doppio lato Schiuma Memory e Waterfoam Contro Nessuno

Arriva da Evergreenweb una proposta di grande qualità, realizzata da artigiani italiani e 100% in memory foam automodellante con effetto piuma d’oca. Il topper è trapuntato, arrotolabile, e ha un doppio lato Schiuma Memory e Waterfoam, con protezione antiacaro.

La nostra scelta Recci Topper da 5 cm Traspirazione top Un topper ideale per alleviare la pressione, con rivestimento ipoallergenico in bamboo rimovibile e lavabile 95 € su Amazon 122 € risparmi 27 € Pro 100% memory foam

Rivestimento ipoallergenico

Certificato CertiPUR-EU e OEKO-TEX Contro Nessuno

Sono tante le proposte RECCI su Amazon, tra topper materassi singoli e matrimoniali di varie altezze. La nostra preferita è la proposta intermedia, di 5 cm. Il memory foam allenta la pressione sulla schiena e regala un sonno confortevole.