Permettono di dire addio ad arrossamenti, pruriti e irritazioni: sono i trucchi delicati per occhi e pelli sensibili, che può utilizzare chi è soggetto a questi problemi, ma anche chi vuole prevenirli.

Il make-up, infatti, è un prodotto esterno che, nel caso dell’occhio, va a inserirsi in una zona dall’equilibrio delicato e in un’area con una pelle particolarmente sottile e sensibile, quella del viso.

Un trucco aggressivo, con formulazioni che non tengono conto della delicatezza di occhi e pelle, può dare vita a irritazioni e allergie, o peggiorare quelle già in corso. Portare il trucco tutto il giorno spesso una necessità, ma anche un rischio se si è soggetti a problemi di questo tipo.

Per evitare bruciore e lacrimazione degli occhi, irritazione, arrossamento e secchezza della pelle, è bene puntare su prodotti specifici e seguire pochi e semplici consigli.

Make-up per occhi delicati e pelli sensibili: i consigli

Il trucco per occhi delicati e pelli sensibili deve prima di tutto essere realizzato con prodotti dermatologicamente e oftalmologicamente testati.

Prima di truccarsi è bene lavarsi sempre le mani .

. Le lenti a contatto vanno messe prima di truccarsi, e tolte prima di struccarsi.

vanno messe prima di truccarsi, e tolte prima di struccarsi. Pennelli e spugnette devono essere sempre puliti prima di utilizzare il trucco.

e devono essere sempre puliti prima di utilizzare il trucco. Meglio puntare su fondotinta , correttori , ciprie , ombretti , matite e mascara di buona qualità, magari con un buon INCI e dalla formulazione il più possibile naturale.

, , , , e di buona qualità, magari con un e dalla formulazione il più possibile naturale. Occhi e pelle devono essere sempre perfettamente detersi a fine giornata, utilizzando detergenti per occhi e pelli sensibili (meglio se a base oleosa).

per occhi e pelli sensibili (meglio se a base oleosa). L’ idratazione è fondamentale, sia per il viso che per il contorno occhi. Sempre meglio utilizzare formulazioni bio o naturali. Prima del trucco, è importante stendere la crema come base e lasciarla assorbire bene.

è fondamentale, sia per il viso che per il contorno occhi. Sempre meglio utilizzare formulazioni bio o naturali. Prima del trucco, è importante stendere la crema come base e lasciarla assorbire bene. La matita per gli occhi dovrebbe essere morbida e l’ ombretto più indicato per occhi sensibili è quello in crema. Meglio stendere i prodotti solo esternamente.

dovrebbe essere morbida e l’ più indicato per occhi sensibili è quello in crema. Meglio stendere i prodotti solo esternamente. Occhio al mascara , che deve avere una formulazione semplice e tollerabile. Meglio non utilizzarlo se c’è un’irritazione in corso, perché potrebbe essere un veicolo futuro di batteri.

, che deve avere una formulazione semplice e tollerabile. Meglio non utilizzarlo se c’è un’irritazione in corso, perché potrebbe essere un veicolo futuro di batteri. In caso di bruciore agli occhi o irritazione della pelle sospendere subito l’operazione.

Trucchi delicati per occhi e pelli sensibili

Sul mercato esistono moltissimi prodotti per truccare delicatamente gli occhi e la pelle sensibile. Per sceglierli è importante leggere non solo il claim pubblicitario, ma soprattutto l’etichetta, l’INCI, puntando sulle liste di ingredienti più corte e il più naturali possibile.

Ecco la nostra selezione con prodotti dermatologicamente e oftalmologicamente testati.