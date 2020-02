Trucco cerimonia: il make-up da invitata 

In occasione di una comunione, matrimonio o battesimo, scegliere il make-up da invitata è importante tanto quanto decidere quale abito da cerimonia indossare.

Il trucco per una ricorrenza elegante, infatti, va ben ponderato, tentando sempre di equilibrare le tendenze di stagione con le regole del bon ton, che vogliono banditi il più possibile gli eccessi, e le esigenze personali legate a caratteristiche individuali di carnagione, colore di occhi e taglio del viso.

Tenuto conto di queste indicazioni generali, vediamo qualche suggerimento da tre case di prodotti di bellezza come Chanel, Dior e Givenchy, per creare un make-up da invitata adatto alla tonalità del proprio iride.

Trucco cerimonia: se l’invitata ha gli occhi verdi

Avete occhi verdi come la modella Vittoria Ceretti? Per lei Lucia Pica, make-up artist di Chanel, ha scelto un trucco perfetto da essere copiato se si è invitate a una cerimonia: tonalità tenui ispirate al deserto, una tavolozza di rosa pesca, marrone freddo e malva tenero, combinata con texture opache o lucide per un look sensuale ed elegante insieme. Belli il rossetto opaco intenso color mattone e lo smalto beige rosato.

Il make-up da invitata, con gli occhi azzurri

Arriva dalla collezione primaverile Glow Vibes di Dior la proposta di make-up, tutta da copiare se si hanno occhi chiari, realizzata da Peter Philips. Incarnato perfetto, illuminato da blush rosa, per un effetto bonne mine, e ombretti pastello, rosa confetto e turchese chiarissimo. Labbra nude super glossy e unghie di un verde smeraldo brillante e incredibilmente cool.

Trucco se l’invitata ha gli occhi nocciola

Ancora un make-up a tutto colore quello creato da Givenchy per la collezione Gardens della primavera 2020, perfetto se l’invitata a una cerimonia ha gli occhi color nocciola e carnagione chiara. Rosa confetto e rosa pesca per le guance, mentre lo sguardo è sottolineato dal khôl di due nuance contrastanti, il rosso mattone per la palpebra superiore e il viola per quella inferiore. Bocca in primo piano con il rossetto scintillante di due tonalità, il rosso scuro e il rosso corallo.