Come scegliere i colori dei vestiti adatti alla carnagione

Imparare come scegliere i colori dei vestiti a seconda della propria carnagione aiuta a indossare nuance che sono capaci di far apparire più belle, più sane e più giovani, mentre per ogni incarnato esistono dei colori che “sbattono” e danno un’aria stanca e ingrigita.

È importante capire se si ha un sottotono caldo oppure freddo. Il tono è quello che cambia in base a vari fattori come l’abbronzatura (naturale o artificiale), l’età e la salute, e che lo rendono più o meno scuro; il sottotono invece non cambia mai.

Un modo per determinarlo è osservare il colore delle vene del polso: se tendono al blu, il sottotono è freddo; se invece appaiono di colore verde, il un sottotono è caldo.

Prima di pensare come abbinare i colori tra loro, a seconda delle tendenze della moda del momento, è indispensabile capire quali valorizzano e quali no a seconda dell’incarnato. Ecco qualche tip della redazione per scegliere i colori dei vestiti.