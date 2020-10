Trucco occhi da giorno per occhi verdi, marroni e azzurri

Adatto all’ufficio, al tempo libero e a tutti i tipi di impegni quotidiani, il trucco occhi da giorno è da scegliere tra make-up sobri che regalano un aspetto radioso, ma senza gli accenti più “pesanti” che può avere a volte quello da sera. Fondamentale, però, è individuare la corretta palette di ombretti da utilizzare sia in base al sottotono della pelle, sia in base al colore dell’iride e quindi in base agli occhi verdi, marroni o azzurri.

Insomma, il trucco occhi da giorno mantiene sempre un certo equilibrio e una certa leggerezza, affinché non ci si senta fuori luogo davanti alla macchinetta del caffè al lavoro o in fila alla casa del supermercato. È un make-up che non stona la mattina, durante gli impegni in giro per la città, all’aperitivo con le amiche a fine giornata. Un beauty look passepartout, da completare per non sbagliare con un velo di blush e con una passata di gloss o di rossetto nude.

Trucco occhi da giorno

In generale, le tinte da giorno sono meno cariche e si prediligono tecniche che puntano a un effetto delicato, che non vuole stupire a tutti i costi. Da evitare glitter, paillette e applicazioni, come colori fluo o metallizzati in versioni troppo appariscenti.

Solo matita e mascara; ombretto, matita e mascara; uno smokey eyes leggero. Sono diverse le opzioni, da scegliere anche in base al tempo a disposizione al mattino.

La scelta delle nuance, del resto, va fatta non solo seguendo le tendenze di stagione in fatto di ombretti, matite, eyeliner e mascara ma, come accennato, tenendo in considerazione soprattutto il colore degli occhi. Alcune tinte, infatti, sono perfette per valorizzarne altre, esaltando lo sguardo e la carnagione. Scegliere l’ombretto del colore sbagliato è un errore in cui non cadere, grazie ai consigli della nostra redazione.

Trucco occhi da giorno per occhi verdi

In generale, i colori che valorizzano al meglio gli occhi verdi fanno parte delle scale di rosa e viola, prugna e lilla compresi. Nel dettaglio, per truccare gli occhi verdi che sono molto cangianti, è necessario tenere conto anche del colore dei capelli. Con capelli castani, l’ideale è il prugna, da sfumare con il più classico nero per un mood dark. Le bionde possono puntare sul grigio ferro. Siete rosse con gli occhi verdi? Tutte le tonalità più vive di verde vi illumineranno il volto.

Come truccare gli occhi marroni

Il trucco nude è senz’altro il migliore per un make-up da giorno elegante e sofisticato degli occhi castani. Colori neutri, chiari o più intensi, come panna, avorio, marrone saranno i vostri compagni quotidiani. Se volete aggiungere un tocco di mistero allo sguardo, invece, potete puntare su sfumature magenta. Con gli occhi che virano al nocciola, il colore più adatto è il viola, perfetto per far venir fuori i dettagli più chiari dell’iride.

Occhi azzurri, il make-up da giorno

La gamma dei colori migliore per far risaltare le iridi azzurre è quella dei celesti e dei blu. Come scegliere? Se il sottotono del colore degli occhi è freddo, come accade nella maggior parte dei casi, via libera ad acquamarina e turchese. In presenza di pagliuzze nocciola, invece, si può scegliere tra i blu più scuro, come cobalto o elettrico. Chi preferisce il trucco nude può scegliere tra diverse nuance come il fango, il mattone o, ancora, il taupe.